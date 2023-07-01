Экс-баскетболист Каукенас за вождение в нетрезвом виде получил штраф и лишился прав на полгода

Каукенас попался нетрезвым за рулем 5 мая ночью, но суд вынес решение по его делу только в конце июня (23 числа). По словам представителя полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, принятие решения несколько раз откладывалось по просьбе адвоката Каукенаса.

По словам Самороковской, Каукенаса привлекали к ответственности не только за вождение в нетрезвом виде, но и за то, что он предъявил полиции недействительное водительское удостоверение (срок годности документа истек, за это был назначен штраф в размере 30 евро). Штраф за вождение в нетрезвом виде составил 800 евро.

Напомним, что Каукенас был остановлен за рулем автомобиля 5 мая, в 00.30 ч. в Вильнюсе, на ул. А.Гоштауто. В его организме было 1,03 промилле.