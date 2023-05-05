Экономисты: жители Литвы только временно не ощущают наступление рецессии

В передаче на Delfi экономист Александр Изгородин рассказал, что решение ЕЦБ не удивило, поскольку такие действия уже прогнозировали (что ЕЦБ повысит процентную ставку до 3,25%). Изгородон сказал, что это связано с имеющимися данными и инфляцией.
"ЕЦБ больше смотрит на чистую инфляцию, т.е. инфляцию с вычетом энергетики и продуктов питания. В апреле она замедлилась до 5,6%. Но проблемой остается инфляция в сфере обслуживания, она приблизилась к 5,1% в марте и к 5,2% в апреле. Поэтому ЕЦБ повышает процентную ставку", – пояснил он.
Правда, по словам собеседника, такими действиями ЕЦБ вызовет рецессию. Он считает, что осенью ставка вырастет еще больше
"Если сейчас процентная ставка по ипотеке составляет 5%, то осенью будет 5,6%", – сказал экономист.
По его словам, видно, что жителям становится сложно справиться с растущими процентами. Это видно и в Литве, и в других странах еврозоны, и за пределами еврозоны.
"Что касается стран еврозоны, то в Германии сейчас потребление очень низкое, этим можно объяснить падение экспорта литовских товаров, поэтому наша промышленность в марте снизила показатель на 11%. Что касается Литвы – это воздействие заметно. У нас наблюдается спад продаж непродовольственных товаров. Жители Литвы начали экономить", – сказал экономист Delfi Изгородин.
В Литве часто говорят о рецессии, люди боятся, не знают, чего ждать. По словам экономиста во втором квартале ситуация с экономикой будет еще хуже.
"Весь ВВП в Литве снизился из-за мартовских показателей, в марте на 11% снизились показатели литовской промышленности, продажи непродовольственных товаров снизились на 6%. Мне кажется, что апрель и май будут непростыми. Июнь также будет сложным, у меня нет сомнений, что ВВП Литвы в этом месяце снизится и, я сказал бы, что по нынешним тенденциям реальным будет падение на -3, -3,5%, люди летом ощутят эту тенденцию", – прогнозирует собеседник. Он заметил, что сейчас рецессию видят экономисты и Государственное агентство данных. Люди ее пока не ощущают.
"Но это временно", – считает Изгородин, который прогнозирует рост безработицы.
По его словам, рецессия начнется в экспортирующих секторах, потом коснется и тех, которые работают с внутренним рынком.
Экономист заметил, что вслед за рецессией может прийти и экономический кризис
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