Экономисты удивлены: литовцы все еще покупают дорогие продукты – возможно, это долго не продлится

Часть жителей Литвы уже старается менять привычки.

"Я заметил, что подорожало. Чаще смотрю, где бывают скидки, акции, реже хожу в рестораны, бары, кафе. Экономлю", – сказал вильнюсец.

"Чувствуется, что подорожало", – сказала женщина, но призналась, что пока не ищет, где можно купить продукты дешевле.

Экономист Индре Гените-Пикчене сказала, что в прошлом году покупатели не спешили менять свои привычки.

"Нас, экономистов, прошлый год удивлял, мы видели быстро растущие цены, – мы лидировали по инфляции в Европе, думали, что потребители отреагируют раньше. На самом деле поведение покупателей менялось медленно, вяло и большую часть года привычки жителей не менялись, люди привязаны к определенным брендам – это не особенно изменилось", – сказала экономист INVL Гените-Пикчене.

По ее словам, в этом году ситуация может измениться.

"В этом году мы видим, что ситуация, видимо, изменится. Причиной тому не только высокие цены на продукты. Все товары и услуги подорожали, энергоносители подорожали – все это заставляет жителей думать, на чем сэкономить, заставляет выбирать более дешевую альтернативу", – сказала экономист.

На вопрос, почему в Польше продукты дешевле, она назвала несколько причин: размер экономики и рынка, конкуренция и др.

"Когда рынок большой, можно его использовать, продавать товары по более низкой цене и генерировать больше доходов. Другой момент, большой рынок означает большую конкуренцию. Конечно, у Польши еще есть гибкий курс злотого в отношении к евро. Как известно, на сегодняшний день злотый на 1/10 дешевле, чем был до пандемии, естественно это тоже сказывается на разнице цен", – заметила Гените-Пикчене.

Она напомнила и о политическом давлении в Польше – введении 0 НДС.

По словам экономиста, это дорого обходится бюджету, поэтому лучше идти путем, который выбрала Литва, помогая "финансовыми мерами самым уязвимым жителям, чтобы не снизилась их покупательная способность".

"Я обращаю внимание на цены, сейчас уже чувствуется подорожание корзины, я ищу варианты. Но особенно привычки не меняли, есть семья, дети, важно качество", – сказала одна собеседница.

Другая заметила, что привычки не меняет: "Перемены чувствуются, трачу немного больше, но немного. Очень подорожало молоко. Но покупают то же самое. Привычка".

Гените-Пикчене прогнозирует, что максимум цен достигнут, но цены на продукты зависят от множества факторов, например, цены на сырье непостоянные, они зависят от урожая, а сейчас влияет и продолжение войны в Украине.