Экономисты: сумма, потраченная туристами на путешествия в этом году, должна быть выше, чем в прошлом

"В последнее время этот фактор тоже иссякает, поскольку процентные ставки EURIBOR с осени перестали расти и в ближайшие кварталы должны снизиться. Кроме того, по сравнению с прошлым годом жители получают больше процентных доходов за трудоустроенные в банках средства", - говорит эксперт.

По его словам, рост доходов был бы быстрее, если бы не увеличение процентных расходов жителей за два года.

"В последние кварталы средства жителей во всех кредитных учреждениях Литвы растут быстрее, поскольку доходы населения увеличиваются. Снижение цен на импортируемые энергоносители означает, что жители могут больше сэкономить", - рассказывает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

В конце первого квартала 2024 года средства литовцев в банке SEB были почти на 8% выше, чем год назад.

По мере роста сбережений жителей в этом году должна вырасти и общая сумма, потраченная литовцами на путешествия.

"Доля доходов или сбережений, выделяемых на путешествия, должна остаться такой же, как и в прошлом году, а выделить больше смогут те, у кого меньше финансовых обязательств и чьи доходы в течение года выросли больше. Но абсолютная сумма в евро, потраченная на путешествия в этом году, полагаем, будет выше, чем в прошлом году", - утверждает экономист.

Цены будут выше

По мнению экономиста, рынок нефтяной отрасли, который обычно влияет на цены на путешествия, в этом году не станет решающим фактором.