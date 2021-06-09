Экономисты предупреждают о быстром росте цен на товары и услуги

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас сказал, что подорожает часть товаров, а причина подорожания - рост цен на сырье во всем мире.

"В конце года мы можем увидеть рост инфляции больше чем на 5%, люди это ощутят. Это не будет последствием роста цен на электричество и газ, – причиной будет подорожание практически всего сырья, и труда", – сказал экономист.

Старший экономист Центробанка Литвы Лаура Моцюнайте заметила, что рост цен виден уже сейчас, а он обусловлен ростом спроса, вызванного пандемией. Тенденции видны по ценам в парикмахерских и других местах.

"Медицинские услуги, услуги зубных врачей были ограничены во время пандемии, было ограничено предложение, поэтому сейчас вырос спрос на такие услуги. Мы видим, что это сказывается на росте цен", – заметила Моцюнайте.

Однако она отмечает, что рост цен должен быть временным, когда "не будет избыточного спроса, давление на цены должно снизиться".

Напомним, что по данным Департамента статистики, в мае инфляция, по сравнению с апрелем, выросла на 0,6%.

Цены на товары и услуги в Литве растут пятый месяц подряд. Годовая инфляция в мае составила 3,6%, среднегодовая 1,2% (в апреле соответственно 2,5% и 0,9%).

Электроэнергия для большинства потребителей с июля подорожает на 8%, а газ на 26-50%.