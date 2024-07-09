Экономист: за последние 4 года продукты подорожали больше, чем алкоголь и табак

„Вы заметили, что по людям, которые не прочь выпить рюмочку или выкурить сигарету, инфляция ударила меньше, чем по ведущим здоровый образ жизни и покупающим экологические овощи и фрукты?“ – писал в Facebook Маурицас.
По его словам, в Литве за последние 4 года (если сравнивать с данными за июнь 2020 г.) продукты подорожали больше, чем алкоголь и сигареты. Продукты подорожали на 48%, а алкоголь и табак – соответственно на 29% и 30%.
„Еще интереснее, что за последние 4 года водка подорожала меньше, чем вода, а доступность водки достигла небывалых высот, за среднюю зарплату (1333 евро) в Литве можно купить целых 138 бутылок водки по 0,5 л (9,63 евро за шт) – это в два раза больше, чем в 2010 году и в три раза больше, чем в 2002 г“, – писал Маурицас.
По словам экономиста, это произошло потому, что в 2021-2023 гг во время инфляции значительно подорожали продукты питания, а акцизы так быстро не повышали.
„Например, акциз на водку за 4 года вырос всего на 22%, а на пиво и на вино – на 33%. Поскольку акциз составляет значительную часть стоимости напитка, алкоголь подорожал меньше, чем продукты питания.
Например, молоко подорожало на 66%, а водка всего на 21%. Однако сейчас рост цен на продукты остановился, должны повысить акциз, после этого баланс должен восстановиться“, – сказал Маурицас.
Delfi напоминает, что недавно парламент решил повышать акцизы быстрее, а полученные доходы направить на финансирование обороны.