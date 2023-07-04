Экономист за неделю проехал почти 800 км вдоль южной границы Литвы: мы не ценим свободу передвижения

Я нашел интересное исследование, согласно которому здесь лишь треть людей, считающих себя поляками, говорит по-польски, в быту они говорят на других языках, на польско-русском, литовско-русском или польско-литовском, или на тутейшем (смеси белорусского, польского, русского и литовского). Но при этом они идентифицируют себя как поляки, не хотят идентифицировать себя с белорусами или литовцами. И несмотря на то, что этот регион недалеко от Вильнюса, в культурном плане он отстоит от Вильнюса очень далеко, эта разница больше, чем с живущими в Польше литовцами. Мне это показалось интересным. Кроме того, здесь видна большая экономическая разница, особенно, если взглянуть на Девянишкес. Нам нет домов новой постройки, средняя зарплата – одна из самых маленьких в Литве.