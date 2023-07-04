Экономист за неделю проехал почти 800 км вдоль южной границы Литвы: мы не ценим свободу передвижения

"У каждого из этих регионов своя самобытная история, культура и традиции, а уникальность регионов лучше всего раскрывается в приграничных районах. Когда едешь, виден шрам, оставленный преступлениями советского и нацистского режимов – геноцид евреев, этнические чистки в Малой Литве, депортации литовцев, массовые ссылки литовцев в Сибирь, насильственная коллективизация, раскулачивание. Литва как возрождающийся из праха феникс", – писал экономист, рассказавший, что это не первое его путешествие на велосипеде.
Экономист не считает себя велосипедистом-энтузиастом. Он рассказал, что на работу на велосипеде не ездит, потому что, по его мнению, не все районы Вильнюса удобны для велосипедистов да и климат не способствует таким поездкам. Для Маурицаса велосипед - транспортное средство, которым он пользуется на отдыхе.
Экономист интересуется историей, поэтому и отправился в велопоход вдоль границы Литвы, ознакомившись сначала, с историческим контекстом этих районов.
"Это направление я выбрал неслучайно. В последнее время много писали о приграничных районах – это и кризис мигрантов, и строительство забора. Мне захотелось узнать, как там живут люди. Ведь был введен режим ЧП, поэтому, опасаясь этих ограничений, многие не ездят в такие места. Но жизнь там осталась, поэтому хотелось увидеть все своими глазами.
Велосипед дает возможность ездить по местным дорожкам, останавливаться, общаться с местными жителями", - рассказал Маурицас.
Он начал свой путь из Кены, а в Кену приехал на поезде. Экономист старался ехать ближе к границе, но не настолько, чтобы мешать работе пограничников. Если встречал их, показывал документы, уточнял, можно ли тут ехать и продолжал свой путь.
"Так я убедился в том, что информация о том, что нельзя приближаться к границе ближе чем на 5 км, неверна. У границы нельзя бродить по лесам, собирать грибы, ягоды, чтобы не мешать работе пограничников. Но есть и исключения. В городки приезжать можно", - сказал экономист.
Он рассказал, что самое интересное в его путешествии было то, что он увидел разницу между регионами своими глазами.
"Шальчининкайский край – так называемая польская Литва – был первым регионом, через который я ехал. В некоторых городках ты чувствуешь себя не как в Литве. Здесь есть и нелитовские названия, и сами люди не говорят по-литовски. Здесь живут литовцы или белорусы, которые мигрировали сюда после разных бедствий, со временем они переняли польскую культуру и язык. Это началось давно, в XIV–XV вв. через Церковь, потом перешло на помещиков, позже ополячились и горожане. Самое интересное, что процесс ополячивания не прекратился и в наши дни.
Я нашел интересное исследование, согласно которому здесь лишь треть людей, считающих себя поляками, говорит по-польски, в быту они говорят на других языках, на польско-русском, литовско-русском или польско-литовском, или на тутейшем (смеси белорусского, польского, русского и литовского). Но при этом они идентифицируют себя как поляки, не хотят идентифицировать себя с белорусами или литовцами. И несмотря на то, что этот регион недалеко от Вильнюса, в культурном плане он отстоит от Вильнюса очень далеко, эта разница больше, чем с живущими в Польше литовцами. Мне это показалось интересным. Кроме того, здесь видна большая экономическая разница, особенно, если взглянуть на Девянишкес. Нам нет домов новой постройки, средняя зарплата – одна из самых маленьких в Литве.
Из этого региона я хотел бы выделить Эйшишкес. Этот город как огромная рана. Большинство жителей там были евреи и поляки, были литовцы. Литовцев сослали в Сибирь, поляков прогнали в Польшу, а о истории Холокоста евреев напоминают только запущенные надгробия и сохранившиеся в центре города, но неухоженные традиционные еврейские дома. Этот город без души, его пытаются приручить, но процесс идет, там жизнь больше течет на окраинах.
Я бы сказал, это край Дикого Востока, чувствуется экономическое разобщение, но люди здесь дружелюбные, общаются.
Рекомендую посетить Девянишкскую петлю. Согласно легенде, когда устанавливали границы Литвы и Беларуси, на карте лежала трубка Сталина, которую никто не рискнул убрать, поэтому границу Литвы по ней и обвели.
Девенишкский край уникален своим историческим наследием. Рекомендую посетить исторический региональный парк, сохранившиеся деревни с домами вдоль улицы, они сохранили свою структуру с XVI в. Этот край стоит посетить уже только ради природного разнообразия", - советовал Маурицас.
"Я заметил, что чем меньше городок, тем дружелюбнее его жители, тем больше улыбаются. Из курортных мест Друскининкая я поехал в литовскую Польшу. Там очень интересно, они сохранили памятники конца XIX–начала XX в., там много памятников Витаутасу Великому. Местные литовцы сохранили литовский язык, но со специфическим сильным акцентом. Очень интересный регион. Отличная инфраструктура, дороги приведены в порядок. Сразу чувствуешь себя в Западной Европе, Литва тут уступает", - делился впечатлениями экономист.
Затем от отправился в Сувалькию. "Неприятно удивила плохая инфраструктура, нет асфальта даже на районных дорогах. Большая часть дороги от Кудиркос Науместиса до Юрбаркаса – гравийная. Странно, что в ЕС в XXI в. такое есть. А где еще наша "культура" вождения. В Польше, если видят велосипедиста, все притормаживают, поднимают руку, здороваются, а у нас даже на гравийных дорогах обгоняют, не притормаживая.
Ну и последний регион – Панямуне. Здесь дороги отличные, можно ехать вдоль Немана. История региона интересная. К сожалению, регион заброшенный. Есть города, которые уже привели в порядок, например, Шилуте, Вилькишкяй, Вейшвиле, а дальше – как шрамы, заброшенные, наследие тамошних литовцев и немцев пришло в запустение. Я увидел, сколько шрамов осталось, но сказал бы, что Литве удается понемногу приводить все в порядок, все идет к лучшему", - заметил Маурицас.
Экономист старался проезжать по 100 км в день. В пути останавливался, общался с людьми. Он ехал семь дней, для ночлега искал интересные места - домик в лесу, комната в усадьбе у Немана.