Экономист: всеобщего налога на недвижимость быть не должно, он ничего не решает

"Если бы мне пришлось назвать один налог, которого не должно быть, то это был бы налог на недвижимость. Мы могли бы смириться, например, с более высокими подоходными налогами, если требуется подоходный налог. Этот налог ничего не решает", - в понедельник радиостанции Žinių radijas сказал А. Барткус.

"Источники финансирования самоуправлений можно увеличить и другими способами. Пусть даже за счет дополнительного сбора подоходного налога, но централизованно, за счет увеличения перераспределения бюджета", - добавил он.

Преподаватель ВУ подчеркнул, что аргументация людей в пользу налога на недвижимость также неуместна, якобы это направлено на "охлаждение" рынка недвижимости, потому что, по его словам, большая часть людей, имеющих недвижимость не являются участниками рынка.

"Налог на недвижимость плох тем, что часть аргументации, почему он вводится, построена так, будто "мы стремимся немного охладить рынок недвижимости". Но здесь есть огромная логическая ошибка. Большинство людей, купивших недвижимость, планируют ее очень надолго, чуть ли не на всю жизнь. Они вложили больше денег, чтобы иметь лучшее жилье для себя, своей семьи и т. д. Они не являются участниками рынка недвижимости", - сказал экономист.

"На рынок невидимости невозможно повлиять налогообложение людей, которые в нем не участвуют. Этот налог также будут платить те, у кого есть дом для себя, своей семьи и они не приобрели его для каких-либо спекулятивных целей", - добавил он.

Наконец, экономист утверждает, что введение такого налога будет способствовать сегрегации общества, начнут формироваться кварталы бедняков, которые он называет гетто.

"Введение такого налога было бы ошибкой. Потом год за годом мы будем приближаться к тому, что называется гетто", - пояснил А. Барткус.