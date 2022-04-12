"Есть две "сельские" Литвы: одна – пригороды, поэтому занятость увеличивает Вильнюсский район, Каунасский район, Клайпедский район, сильнее стали Шяуляйский и Паневежский районы и т.п... Это современная деревня", – сказал Гружевский.

В "традиционной" деревне, где проживает больше 50% сельских жителей, уровень занятости низкий.

"И есть традиционная деревня, там уже есть проблемы. Если вы посмотрите информацию о занятости, например, в Пакруойском, Купишкском, Кельмеском районах, где доминируют "традиционные" села, то там уровень занятости низкий", – сказал Гружевский.

"Мы рады, что есть тенденция улучшения, но фактически она не показывает (...) занятость людей в традиционных деревнях", – прибавил он.

По данным всеобщей переписи жилья и населения за 2021 г, за последние 10 лет показатели занятости в деревне приблизились к городским: в городе занятость выросла на 2,6% (2011 г – 59,6%, 2021 г – 62,2%), в деревне – на 10,2% (соответственно 50,5 и 60,7%). Гружевский сказал, что выросла занятость среди женщин и людей 55–64 лет.

"В Литве работает все больше людей старшего возраста, я думаю, что у нас, как во всем ЕС, изменится культура, люди старшего возраста перестанут быть менее значимыми", – заметил экономист.

По данным статистиков, за 10 лет занятость в группе 55–64 лет занятость выросла с 55% до 75,7%. Но экономист заметил, что это может быть связано с пенсионным возрастом, т.е. необходимостью работать.

По словам Гружевского, в 2012 г. было проведено исследование, которое показало, что в силу неэкономических причин работали всего 20% таких жителей, а в Западной Европе - 50%. Экономист сказал, что беспокоит тот факт, что увеличилась лишь занятость в группе жителей, у которых есть только основное образование.

Он заметил, что сейчас школы не готовят людей к участию в рынке труда.

По данным статистиков, в 2021 г у 9,9% работников было лишь основное образование (неполное среднее), в 2011 г. таких было 7,4%.

Еще одна отрицательная тенденция, которую отметил экономист – доминирует занятость жителей в секторах, которые дают небольшой ВВП - строительном и транспортном.

"Это совсем не то, что генерирует зарплаты от 2000 евро и больше, а нам нужны такие зарплаты – и для бюджета, и для социальной защиты, и для "Содры", и для нашей привлекательности", – сказал Гружевский.

"Инвестиционная политика должна быть больше ориентирована на развитие рабочих мест, дающих более высокий ВВП", – прибавил он.

Гружевский обратил внимание на то, что за 10 лет выросло количество неквалифицированной рабочей силы. По его словам, это никак не сочетается с интересами страны.

"Тогда становится понятно - растет число людей, которые не окончили среднюю школу. Если такой человек может найти работу, то до 35-40 лет неквалифицированный работник может нормально функционировать и в среднем зарабатывать больше, чем мы здесь присутствующие. Но разве это нам нужно в нашем социальном контексте? Разве с этим можем мириться (...) находясь в группе одних из наиболее развитых стран?", – сказал экономист.