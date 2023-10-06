Экономист: самое время обсудить введение четырехдневной рабочей недели в Литве

Маурицас сказал, что, несмотря на то, что во многих странах формально действует 5-дневная неделя, но количество рабочих часов в неделю последовательно снижается, особенно это касается развитых стран.

Правда, экономист напомнил и об исключениях - Китай официально перешел на 5-дневную рабочую неделю только в 1995 году, а в Индии и Мексике люди до сих пор работают 6 дней в неделю.

Великая депрессия, угроза коммунизма и военных конфликтов, а также усиленная борьба жителей за улучшение условий труда, привели к тому, что в 1938 году в США официально ввели 5-дневную рабочую неделю, а в середине XX в. к 5-дневной рабочей неделе перешла большая часть европейских стран.

Форд обосновал свое решение тем, что рабочие будут больше тратить денег, когда у них будет больше свободного времени (и быть может, начнут покупать автомобили, производимые на его заводе), кроме того, работники будут работать эффективнее", – писал экономист.

"Тем более, что рабочую неделю с 6 до 5 дней сократили 100 лет почти назад, когда в 1926 г. Генри Форд сократил рабочую неделю на своем заводе, при этом не снизив зарплаты работникам.

"В ЕС в 2022 г. работники в среднем работали на 2% часов меньше, чем 10 лет назад и на 4% меньше, чем 20 лет назад. В Дании люди работают на 20% часов меньше, чем 50 лет назад. В Дании формально действует 370часовая рабочая неделя (в других странах - 40-часовая)", – пишет он.

"Интересно, что в ЕС самый короткий рабочий день в Германии, Дании, Нидерландах, Австрии, Швеции и Норвегии, а самый длинный – в Румынии, Эстонии, Хорватии, Чехии, Польше и Греции", – сказал экономист.

Он заметил, что литовцы работают больше рабочих часов, чем в среднем по ЕС, но меньше, чем японцы и американцы.

Маурицас заметил, что в последнее время в мире все чаще говорят о 4-дневной рабочей неделе – как на уровне отдельных компаний, так и на государственном уровне в некоторых странах, но 4-дневная рабочая неделя могла бы появиться только благодаря совместным усилиям стран, чтобы не была искажена конкурентная ситуация.