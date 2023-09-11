Экономист признал: квартира в столице стала роскошью, но есть и хорошие новости

Экономист заметил, что эти перемены не были резкими, они наблюдались на протяжении нескольких последних лет.
По словам экономиста, в первую очередь это связано с растущей процентной ставкой.
"Многие жители забыли, что процентная ставка может расти и привыкли к нулевому EURIBOR. Когда Европейский центробанк в значительном темпе поднял процентную ставку до невиданных высот, средний кредит подорожал, поскольку это напрямую связано с межбанковскими нормами", – сказал на LNK Мачюлис.
Вторая причина, по словам экономиста - с 2020 г. жилье в Вильнюсе и других городах подорожало на 50%. Этот рост был больше роста зарплат за это время.
"Человеку со средними доходами стало сложно купить в Вильнюсе жилье среднего класса", – признал экономист.
По его словам, после роста процентной ставки сократилось число новых сделок. И в Вильнюсе и в других городах Литвы количество сделок сократилось до уровня 2018 года.
"Это проредило ряды покупателей, приобретающих жилье в кредит, из-за роста процентной ставки им нелегко купить жилье. Но, как ни странно, на ценах это практически не сказалось. Если в Швеции и других странах цены снизились на 1/10, местами на 15%, то в Литве никакой отрицательной коррекции не было. Это одна из причин, по которым многим людям сложно купить жилье", – сказал Мачюлис.
По его словам, два года назад семья со средними доходами могла купить в Вильнюсе квартиру площадью 80 кв. м, а сейчас - всего 50 кв. м.
"Мы не можем сказать, что ничего не могут купить, но перемены налицо, возможности уменьшились. А если речь идет о хорошо оборудованной квартире в дорогом районе, то возможностей еще меньше", – подчеркнул экономист.
По его словам, перемены возможны, когда начнут снижать процентную ставку, а это возможно весной 2024 года.
"Но ставку будут снижать не по той причине, по которой нам хотелось бы. Вероятно, во многих странах еврозоны начнется рецессия и увеличится уровень безработицы. Поэтому ЕЦБ будет вынужден сменить пластинку и снизить процентную ставку", – акцентировал Мачюлис.
Он не считает, что цены на жилье будут снижаться, если не будет еще одного шока, например, роста безработицы.
"Многие покупатели надеялись на снижение жилья по мере роста процентной ставки, как это было в других странах, но в Литве этого не было. Изменилось предложение. Стали меньше строить, это внесло баланс в отношения спроса и предложения, поэтому коррекции цен не было", – заметил Мачюлис.
Он не считает, что падение цен в Литве будет в обязательном порядке.
"Если людям нужно первое жилье, они не особенно ориентируются на кратковременные тенденции и колебания. Но покупатели, которые покупают второе жилье для инвестиции, ведут себя осторожнее и в такое время просто не делают покупок", – сказал экономист.
По его словам, рост зарплат в Литве - одна из причин того, что на рынке нет особых перемен.
Возможно, в следующем году доступность жилья увеличится, поскольку зарплаты продолжают расти и нет причин для роста цен на жилье в течение ближайших 6 или 12 месяцев.