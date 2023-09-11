Экономист признал: квартира в столице стала роскошью, но есть и хорошие новости

"Это проредило ряды покупателей, приобретающих жилье в кредит, из-за роста процентной ставки им нелегко купить жилье. Но, как ни странно, на ценах это практически не сказалось. Если в Швеции и других странах цены снизились на 1/10, местами на 15%, то в Литве никакой отрицательной коррекции не было. Это одна из причин, по которым многим людям сложно купить жилье", – сказал Мачюлис.

По его словам, после роста процентной ставки сократилось число новых сделок. И в Вильнюсе и в других городах Литвы количество сделок сократилось до уровня 2018 года.

Вторая причина, по словам экономиста - с 2020 г. жилье в Вильнюсе и других городах подорожало на 50%. Этот рост был больше роста зарплат за это время.

"Многие жители забыли, что процентная ставка может расти и привыкли к нулевому EURIBOR. Когда Европейский центробанк в значительном темпе поднял процентную ставку до невиданных высот, средний кредит подорожал, поскольку это напрямую связано с межбанковскими нормами", – сказал на LNK Мачюлис.

По словам экономиста, в первую очередь это связано с растущей процентной ставкой.

Экономист заметил, что эти перемены не были резкими, они наблюдались на протяжении нескольких последних лет.

По его словам, два года назад семья со средними доходами могла купить в Вильнюсе квартиру площадью 80 кв. м, а сейчас - всего 50 кв. м.

"Мы не можем сказать, что ничего не могут купить, но перемены налицо, возможности уменьшились. А если речь идет о хорошо оборудованной квартире в дорогом районе, то возможностей еще меньше", – подчеркнул экономист.

По его словам, перемены возможны, когда начнут снижать процентную ставку, а это возможно весной 2024 года.

"Но ставку будут снижать не по той причине, по которой нам хотелось бы. Вероятно, во многих странах еврозоны начнется рецессия и увеличится уровень безработицы. Поэтому ЕЦБ будет вынужден сменить пластинку и снизить процентную ставку", – акцентировал Мачюлис.

Он не считает, что цены на жилье будут снижаться, если не будет еще одного шока, например, роста безработицы.