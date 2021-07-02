"В течение некоторого времени мир жонглирует несколькими мячиками, и мне страшно, один из них может упасть. Одновременно фиксируется много нехороших процессов, экономических, биофизических, глобальное потепление, ковид, рост неравенства, процветание популизма, невооруженным глазом видно, что люди тупеют – все это ничего хорошего не обещает.

Вопрос лишь в том, насколько все это будет идти вместе или рассеется во времени, придумаем ли мы быстрые варианты решения, но если взглянуть на власть, она не находит элементарных решений для элементарных и простых проблем. Маловероятно, что она способна решать глобальные вопросы. Но опять-таки, большие кризисы означают перелом и в политическом сознании. Тут уже некогда медлить, надо действовать. Мы видим и попытки G7 и разговоры о глобальном налоге на прибыль, чтобы разобраться со всей этой налоговой порнографией, которая процветала до сих пор, а те же страны G7 по сути и были офшором. Они ее и порождали, они куплены той финансовой элитой, которой всего еще мало", – сказал Куодис. По его словам, напряжение сейчас очень чувствуется.

Экономист считает, что могут быть проблемы и с нелегальными мигрантами из Беларуси. Он предлагает сажать их в тюрьму.

"Я предлагаю простое решение проблемы нелегальной миграции из Беларуси, мне кажется оно будет эффективным. Эти мигранты представляют часть плана диверсии этой страны, это не экономические мигранты, а мы относимся к ним как к бедным беженцам, которых надо приютить и накормить. Нет, это люди, которых в Литву транспортирует белорусская государственная компания.

Это диверсия, это то же самое, что "зеленые" человечки. Представьте, приезжают они, а мы с ними церемонимся как с диссидентами, наша политическая элита сейчас не принимает даже нормальных решений, примите за ночь закон, по которому этих людей не будут больше кормить где-то в Пабраде, а будут сажать в тюрьму, потому что они понимают, что являются частью плана - игры в диверсию против Литвы. Все прекратилось бы.

Согласно международным нормам, человека надо принять в ближайшем государстве, где безопасно, Европа глупа, думает, что можно лететь в Германию через 10 стран и таких людей называет беженцами. Это экономические мигранты, надо разделять понятия, когда мы начнем это делать, все успокоится. Но решения должны принимать политики, они что на самом деле хотят получить "зеленых" человечков", – вопрошает экономист.