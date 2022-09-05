Экономист предлагает не всем компенсировать цены на электричество и газ, в противном случае Европу ждет трагедия

"Россия ведет себя как собака на сене: ни сама не ест, ни другим не дает", – писал в фейсбуке экономист банка Luminor Маурицас.

Он напомнил, что в прошлую пятницу "Газпром" заявил, что якобы из-за технических проблем на неограниченное время прекращает поставки по "Северному потоку".

"Если иметь в виду, что с мая 2022 г. российский газ не идет в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" (поскольку Польша отказалась платить за газ рублями), а также через украинскую станцию "Сохрановка" (из-за военных действий), то в общем количество передаваемого в ЕС газа сократилось в 10 раз. Однако такие действия России не являются неожиданными, поскольку Россия использует газ как энергетическое оружие: закрывая кран, Россия надеется вызвать хаос в Европе и лишиьть ее единства. Так хотят отвлечь внимание с войны в Украине и добиться благоприятных мирных соглашений", – сказал он.

Что делать Евросоюзу, вопрошает Маурицас. О дает несколько вариантов.

Один из них – смириться с тем, что газа из России больше не будет и быстрее ввести эмбарго на российский газ, чтобы Россия не могла использовать его как оружие в энергетической войне. Если эмбарго не будет, считает Маурицас, Россия будет использовать принцип "разделяй и властвуй" - одним странам перекроет газ полностью, а другим – нет.

"Это разрушит целостность ЕС, увеличит коррупцию, остановит инвестиции в энергетические источники, повысит неопределенность на рынке газа и электричества и снизит воздействие санкций на российскую экономику", – заметил экономист.

Другой вариант – временно снизить потребление газа, поскольку у ЕС нет технических возможностей в ближайшее время (2022 и 2023 г) полностью заменить импорт из России (он составлял почти 40% всего импорта) импортом из других стран ЕС (за это надо "благодарить" Германию, которая проводила пророссийскую энергетическую политику).

"Также очень важно объяснить обществу, что временное уменьшение потребления - возможность эффективного решения этого газового кризиса и достижения победы в энергетической войне с Россией", – заметил он.

По словам Маурицаса, самое эффективное средство снижения потребления газа - высокие цены, поэтому политикам не стоит вмешиваться в процесс и искусственно снижать цены на газ и электричество с помощью субсидий.

Помощь надо оказывать только самым уязвимым потребителям и компаниям, которые из-за высоких цен на ресурсы вынуждены останавливать производство.

Остальные участники рынка, по словам экономиста, должны ощутить рост цен, который естественным образом заставит их экономить и добиться поставленной ЕС цели - снизить потребление на 15%. После того как снизится потребления, упадут и цены на энергоресурсы (возможно, это произойдет еще весной 2023 г.).

Самый плохой – трагический – сценарий для Европы, по словам Маурицаса, будет, если страны начнут состязаться в субсидиях на энергоресурсы и предлагать новые пакеты по борьбе с инфляцией. В таком случае, по его словам, потребление снизится меньше чем на 15% или вообще не уменьшится (например, в Испании, где выплачивают субсидии, потребление даже растет), тогда Европа ощутит нехватку газа со всеми вытекающими последствиями: высокими ценами на электричество и газ для конечных потребителей.

Кроме того, вырастет дефицит бюджетов и государственные долги.

Высокий уровень потребления снизит запасы газа в европейских газохранилищах (особенно, если зима будет холодной), поэтому напряжение на рынке газа и электричество сохранится и в 2023 году, а может и в 2024 г. Субсидии разбалансируют рынок ЕС и снизят мотивацию инвестировать в возобновляющиеся источники энергии.

Маурицас считает, что ЕС должен повышать использование альтернативных источников энергии.

"Кроме того, надо призвать жителей ЕС добровольно уменьшить потребление газа и электричества, пояснив, что самой тяжелой будет грядущая зима, а за ней придет не только календарная, но и энергетическая, экономическая весна (а в России начнется полярная зима протяженностью в несколько лет или даже десятилетий)", – писал он.