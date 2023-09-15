Экономист: после введения всеобщего налога на недвижимость его начнут повышать

"Люди это чувствуют, часто об этом говорят. Кстати, возмущаются, говорят: вот, человек взял ипотеку, купил жилье. А если квартира в Вильнюсе , в хорошем районе,то ему уже придется платить – все зависит от схемы недвижимости (первый объект и какого уровня).

Я думаю, не надо тут плакать, ведь ипотеку получают жители более высокого класса. Быть может среднего, но большую часть мы можем отнести к тем, у кого высокие доходы. У тех, у кого небольшие доходы, нет достаточно средств на первый взнос, они не получают кредиты.

С другой стороны, в Литве и других постсоветских странах сложилось так, что почти у всех людей старшего возраста есть свое жилье. Тут уже есть шум, придется платить, а доходы у них небольшие. Да, это проблема такого общества, в котором ипотека доступна лишь тем, кто много зарабатывает, а имущество есть у людей с небольшими доходами, пенсиями. В обществах, где не было таких исторических изменений, как в Литве, обычно имущество и доходы связаны между собой. Если у человека есть имущество, значит у него есть доходы", – сказал Лазутка.