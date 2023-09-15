Экономист: после введения всеобщего налога на недвижимость его начнут повышать

"Правы те, кто говорит, что это определенная разминка. Будет создана система, а потом – конечно же, другие политические силы будут этот налог повышать. Аргументы "за" очень весомые. Это и коммунальный налог за окружение, который создают налогоплательщики", – сказал экономист.
Как известно, согласно проекту закона о налоге на недвижимость, предлагается увеличить необлагаемую налогами стоимость с 1 до 1,5 медианы в конкретном муниципалитете.
В проекте предлагается также ввести прогрессивный налог для первого жилья. Часть между 1,5 и 2 медианами будет облагаться налогом в 0,06%, а больше 2 медиан – 0,1%.
По подсчетам Минфина, если принять такие поправки, то средний взнос будет 16 евро в год, а 2/3 жителей вообще не будут платить этот налог. Собранные средства получат муниципалитеты.
По мнению Лазутки, налог в 16 евро не сыграет большой роли в положении человека.
"этот налог определенным образом скажется на среднем классе в Литве, но размер налога незначительный – положение человека в обществе из-за него не изменится", – сказал экономист.
Собеседник заметил, что в современном обществе имущество играет значительную роль для человека.
"Люди это чувствуют, часто об этом говорят. Кстати, возмущаются, говорят: вот, человек взял ипотеку, купил жилье. А если квартира в Вильнюсе, в хорошем районе,то ему уже придется платить – все зависит от схемы недвижимости (первый объект и какого уровня).
Я думаю, не надо тут плакать, ведь ипотеку получают жители более высокого класса. Быть может среднего, но большую часть мы можем отнести к тем, у кого высокие доходы. У тех, у кого небольшие доходы, нет достаточно средств на первый взнос, они не получают кредиты.
С другой стороны, в Литве и других постсоветских странах сложилось так, что почти у всех людей старшего возраста есть свое жилье. Тут уже есть шум, придется платить, а доходы у них небольшие. Да, это проблема такого общества, в котором ипотека доступна лишь тем, кто много зарабатывает, а имущество есть у людей с небольшими доходами, пенсиями. В обществах, где не было таких исторических изменений, как в Литве, обычно имущество и доходы связаны между собой. Если у человека есть имущество, значит у него есть доходы", – сказал Лазутка.