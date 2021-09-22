Экономист оценил предложение о введении еще одного карантина: непривитые должны платить за лечение

Экономист в фейсбуке напомнил о своем предложении – непривиты в случае заболевания должны оплачивать лечение из своего кармана.

"Повторяю старое предложение, хватит уже дергать за веревочки: все, кто не привился без серьезной причины, сам платит за лечение. Наказывать всю экономику несправедливо. Наказывать тех, кто защищает себя, жертвуя их плановые операции безответственным, – несправедливо. Платить пиарщикам/СМИ за дерганье за веревочки – напрасное дело, можно эти деньги потратить с большим умом", – сказал Куодис.

Delfi напоминает, что во вторник Шимоните сказала, что в среду правительство рассмотрит введение карантина, чтобы все в помещениях ходили в масках.

"Наверное, для этих целей придется ввести карантин, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации сделать это нельзя, а рекомендации в Литве, в отличие от Скандинавских стран, понимают как то, чего не надо придерживаться", – сказала глава правительства. По ее словам, более жесткие меры заставляет принимать эпидемиологическая ситуация.