Экономист об ошибке в системе при повышении пенсий: это украденные у пенсионеров деньги

"Минфин при составлении государственного бюджета или бюджета "Содры", опирается на прогнозы. Один из наиболее значимых прогнозов – рост зарплат, однако уже несколько лет подряд этот прогноз бывает ошибочным. Прогнозируют рост в размере 6-7%, на основании этих данных строят бюджет, повышают пенсии, применяя формулу индексирования, в которой прогноз роста зарплат запланирован на три года.

Однако мы видим, что каждый год зарплаты растут быстрее, а это значит, что "Содра" получает больше доходов", – сказал экономист.

Он считает, что "таким образом обижают пенсионеров".