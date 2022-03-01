Экономист о России: они сами в ступоре от сложившейся ситуации

"Они сами в ступоре от сложившейся ситуации. И перемена отношения в мире для россиян, наверное, была неожиданной. И для всего мира тоже, это произошло не столько по воле политиков, сколько под давлением общества. Поскольку политики продолжили бы вести осторожную политику", – сказал он.

Куодис сказал, что Россия полностью закрыта.

"Полное финансовое и энергетическое закрытие. Канада сегодня отказалась покупать российскую нефть. Это полный эффект домино, все хотят быть на хорошей половине мировой истории. И сейчас даже если не будет работать SWIFT, я думаю, никто не броситься переводить деньги россиянам, поскольку боятся как проказы санкций", – сказал он.

Собеседник сказал, что есть более серьезные проблемы – нехватка еды и "другая паника" в России должна начаться примерно через две недели. Тогда, по словам Куодиса, будет достигнута финальная фаза войны.

"Они думали, что подготовили какой-то военный сундук, набили его до верха. Но при нынешней системе финансов мало иметь резервы за границей. (…) И что с того, что у тебя есть доллары, пусть наличными, золото может быт, и что? Ситуация трагическая. Я думаю, что это вопрос двух недель, тогда начнется серьезная нехватка еды, паника. Ну, и тогда пойдем к финальной фазе, чем она закончится, неизвестно – ядерной войной или чем-то еще", – сказал экономист.

Он сказал, что экономика России размером примерно с экономику Техаса.

"Представьте себе, что она исчезнет, может, астероид на нее упадет. Миру потребуется время, чтобы наладить торговлю без нее. (…) Но это не огромный вызов. Если бы это была экономика космического размера, скажем, Китай, тогда бы я понял, что задача в логистическом плане сложнее. Но с этой, я думаю, справимся без труда", - сказал профессор.