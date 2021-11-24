Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года увеличится на 51 евро до 465 евро, а с необходимым стажем – на 48 евро до 489 евро.

На предложенное правящими повышение пенсий понадобится дополнительно 138 млн. евро. На пенсии в следующем году намечается выделить в общей сложности 4,251 млрд евро – на 11,9% больше, чем в этом году. Сейчас в Литве около 600 000 пенсионеров.

Консерватор Миндаугас Линге сказал, что перемены ощутят все пенсионеры, а основная цель нового порядка - снижение нищеты.

"Это коснется всех пенсионеров - и тех, у кого большие, и тех, у кого маленькие пенсии, но в фокусе группа из 70 000 человек, у которых пенсия с разными надбавками составляет меньше 260 евро, чтобы они могли удовлетворить базовые потребности", – сказал Линге в передаче "День на Delfi".

По его словам, дополнительную пользу в деле снижения нищеты принесет пенсия одинокого человека, которая с 1 января составит 32 евро.

Депутат Линас Кукурайтис считает, что принятые 23 ноября решения проблему нищеты не решат.

"Эти 50 евро в среднем означают, что кто-то получит 10 евро, кто-то несколько десятков. Все равно действовала бы формула индексации. (...) Мне кажется, надо бороться с относительной бедностью, с которой сталкиваются 40% жителей. С абсолютной бедностью сталкивается всего 1% пенсионеров. Действовавшие до сих пор меры уже "вытащили" людей из абсолютной бедности", – сказал депутат.

"В результате между тем, кто работал 15 лет за минимум и тем, кто работал 30 лет за минимум разница будет 10%. Я считаю, что это решение несправедливое, ведь в нищете живут и те пенсионеры, которые много работали и получали минимальную или среднюю зарплату", – сказал Кукурайтис, который считает, что сейчас деньги распределяются несправедливо.

Экономист Раймндас Куодис заметил, что больше всего пользы от нового порядка получат те, кто работал "в тени" и не платил налоги.

"С помощью таких игр мы по сути реабилитируем тех, кто говорил, что не будет платить налоги в "Содру", кто работал в "тени", ворочал деньгами в Гарюнай – а сейчас заявляет, пусть власть о нас заботится, у нее есть синдром доброго самаритянина. Так и происходит. Сейчас переписывается социальный контракт (...). Мы якобы вытаскиваем какую-то группу людей из нищеты", – сказал он.

"Проблема в том, что нищета доходами не измеряется. Она измеряется потенциалом расходов. Если миллионер, который не накопил стаж, сейчас будет получать пенсию побольше, получится парадокс неравенства. Он станет жить лучше за счет других, за счет тех, кто честно платил налоги", – заметил Куодис.

"Если бы у нас была нормальная система, если мы договорились бы, что базовая часть пенсии будет такой, сколько надо работать, чтобы ее получить. Я предлагал перевести всю систему в евро. Сейчас дают какие-то солнышки, баллы, как в детском саду. <…> Как люди почувствуют факт, что страна сделала шаг в сторону "хитрой" Литвы?

Оказывается, выгодно надувать всех остальных, не платить налоги, прятаться, копить серьезное имущество. Власть потом приходит и говорит, вот у тебя маленькая пенсия. Такой человек будет смеяться над политиками в Литве. Вот о чем идет речь, Это серьезнее, чем кажется. Если мы возьмем калькулятор, который я сделал, посмотрим, кто и сколько платит в "Содру" и сколько получает, то увидим, что лучше всего в этой стране действует такая схема: получать минимум, работать "в тени", поскольку минималка дает потом такую выгоду, какую и биткоины не дают", – сказал экономист.