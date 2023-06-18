Экономист о ценах в Литве: если люди покупают, зачем их снижать?

В Литве появилась местная клубника.

"Одни покупают местные ягоды, чтобы поддержать хозяйства, а те, у кого нет столько денег, берут любую", – сказал торговец Томас.

Первая литовская клубника стоила 12 евро за кг. Жители не спешили ее покупать, ждали снижения цен.

"Несколько дней назад стоила 5-7, сейчас 4 евро. Когда снижаешь цену, раскупают все", – сказал Томас.

Покупатели торгового центра сказали, что пока не видят снижения цен на прилавках, несмотря на то, что значительно снизились цены на горючее, энергоресурсы, а в мае зафиксирована дефляция в 0,2%.

"Цены диктует покупатель. Если он платит, кто будет снижать цены?", – вопрошает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Пока литовцы ждут, французы отстаивают свои права. Власти Франции распорядились, чтобы крупные производители продуктов с июля снизили цены на 100 товаров, в противном случае предпринимателей ждут финансовые санкции.

"Это политическое решение, (...) запугивание. Если бы литовские политики хотели, могли бы сделать то же самое", – сказал Повилаускас.

У политиков есть рычаги давления, это уже показал пример с банковским сектором. Одни разговоры о налоге на солидарность привели к повышению процентов по вкладам.

Однако министр финансов Литвы Скайте не видит повода для давления на производителей продуктов.

"В других странах провели исследования и выяснили, что компании, прибыльно продают продукты, однако исследование Центробанка Литвы показало, что в Литве такого нет, значит, рост цен объективен", – сказала министр. Такое исследование ЦБ провел в начале года.

По данным представителей ЦБ, не было замечено, чтобы кто-то наживался на ситуации. Однако выяснили все же, что рост расходов очень быстро переложили на плечи потребителей. Похоже жителям еще долго придется нести эту ношу.

"В Литве засуха, поэтому, вероятно, урожай будет хуже", – заметил Повилаускас.

Цены на зерно будут зависеть не только от погоды, но и от ситуации на международном рынке. Кроме того, дорожает сахарный песок, который является составляющей многих продуктов.

В ближайшее время не подешевеет и мясо.

"В Европе на международных рынках мясо не дешевеет. Это касается и свинины и курятины", – заметил Повилаускас.

Экономист говорит, что в ближайшее время чуда не будет.

"Если энергоресурсы не подорожают, то осенью подешевеет больше товаров, но на сильное снижение цен рассчитывать не стоит", – сказал экономист.

В мае годовая инфляция в Литве составила 11,7%.