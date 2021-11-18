На вопрос, справедливо ли лишать выплат человека, который пару раз за полгода отказался от предложенной работы, экономист Раймондас Куодис ответил, что тут много составляющих.

"Мы бы точно знали, что многие безработные таковыми не являются, если бы в стране действовал режим полной занятости. ЕС в таком режиме не живет, в ЕС уровень безработицы составляет больше 10%. <...> В Европе эта трагедия длится минимум 40 лет. В этом отношении Европа не является страной благосостояния. Страну благосостояния 80 лет назад описал Уильям Беверидж в Великобритании. По его мнению, режим полной занятости - это когда свободных рабочих мест намного больше, чем безработных", – сказал Куодис.

По его словам, в Литве свободных рабочих мест в 4-5 раз меньше, чем безработных.

"Что Литва делает на протяжении многих десятилетий: она закапывает 9 костей и выпускает 10 собак, т.е. безработных. Естественно, что та собачка, которая приложит больше усилий или которой повезет, найдет кость. Это значит, что кто-то ее не найдет. Иными словами, безработица запрограммирована в самой структуре, это надо решать, но социал-демократическая Европа только любит говорить о безработице, а де-факто режим запрограммирован в макроэкономическом смысле", – заметил экономист.

Но даже при таком режиме, по словам экономиста, есть возможность отсеять мнимых безработных от реальных.

"Конечно, советский менталитет очень мешает, нам кажется, что системой надо пользоваться. Если дают, то выжми из нее все. Никто не говорит о моральном обязательстве человека работать, что человек обязан работать, система - это временная помощь, но человек должен делать все, чтобы в микросмысле "создать для себя рабочее место, инвестировать в свою голову, дисциплину и т.д. Эта проблема существует. Это первое.

Второе – политики. Они любят изображать эмпатию. Они увешивают статус безработного разными подарками, как рождественскую елку: страхование здоровья, масса пособий, компенсаций и др. (...) Этого надо избегать. Я не разговорил, как это надо делать: нужны личные счета в "Содре", из них финансируется пособие по безработице, тогда человек начнет думать, стоит ли себя обманывать", – сказал Куодис.