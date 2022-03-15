"Если посмотреть на пример Польши, когда там несколько лет назад сильно увеличился поток работников из-за границы. Польша тогда стала одним из лидеров по темпу роста зарплат в Европе", – сказал 15 марта в интервью 15min.lt Изгородин.

Экономист не сомневается, что в Литве возможен похожий сценарий.

"То же самое будет и в Литве, поскольку у нас есть структурные проблемы на рынке труда. Экономика оживает, рынок туда оживает, но уровень безработицы остается достаточно высоким, я бы сказал, что украинские работники не замедлят темпы роста зарплат в Литве", – считает экономист.

Напомним, что с каждым днем все больше беженцев обращается в Службу занятости. Почти половина работников - это люди с высшим образованием. Большая часть уже сейчас хочет работать. Около 90% потенциальных работников - это женщины 24-44 лет. В отделения Службы занятости по всей стране уже обратились 1400 человек из Украины. Работодатели предложили больше 5200 рабочих мест для беженцев из Украины.

В основном это рабочие места для женщин. Чаще всего - это позиция подсобного рабочего.

Сами украинцы хотели бы работать продавцами, упаковщиками, администраторами, поварами, водителями. Есть пилоты, учителя, медсестры, мастера тату, парикмахеры и косметологи.