По словам экономиста, до сильного подорожания энергоресурсов и до начала войны доходы жителей значительно росли, сейчас они должны готовиться к более сложным временам.

"У людей должны формироваться адекватные ожидания, они должны понимать, что может наступить тяжелое время, особенно когда это связано с такими трудно прогнозируемыми вещами, как война", – сказал он в интервью на Žinių radijаs.

Куодис не исключал, что в будущем экономическое положение может ухудшиться, он критиковал принимаемые в Литве и других странах ЕС решения в связи с выделением субсидий для амортизации расходов, связанных с "временными трудностями", таких как дорогие энергоресурсы. По словам Куодиса, нынешние расходы государства в будущем должны будут погасить жители - налогоплательщики.

"В будущем может быть хуже. Поэтому если у тебя есть ресурсы и желание перенести временные трудности, связанные с ценами на энергоресурсы, может, не стоит откладывать проблему на будущее, что сделала немалая часть европейских стран. Если спрятать высокие цены где-то "под ковром", заставить погрязать в миллиардных долгах какие-то "игнитисы". Все это нам придется оплатить. Вопрос в том, не появятся ли у нас на тот момент какие-то еще большие проблемы, которые снова усложнят положение, по сравнению с нынешним временем", – сказал экономист.

"Предлагаю властям меньше играть субсидиями и другими вещами, проглотить это, пусть и будет непросто. Ведь в будущем все может быть еще хуже", – заметил Куодис.

Он сказал, что проблемы инфляции, дорогого горючего, возможно, снижающейся покупательной способности жителей, скорее психологические, а не реально экономические.

По словам экономиста, проблемы Литвы не кажутся значительными, в сравнении с тем, что сейчас переживают украинцы или с тем, как страна жила в первые годы независимости.

"Я проблемы сразу сравниваю с положением украинцев, с падающими бомбами на головы, тогда проблемы не кажутся такими большими. Люди старшего поколения (которые помнят времена Саюдиса, блокады, отсутствие горячей воды) легче переносят эти трудности. Молодое поколение больше склонно удобно сидеть в кресле-мешке с чашкой латте в руках. Для них, как показала одна социальная реклама, целая трагедия, если в кофе положили слишком много сахара, это даже может стать поводом для самоубийства", – сказал Куодис.

Он убежден, что пережить тяжелый экономический период можно и без помощи государства – если настроиться и понять, что положение могло быть еще хуже.

"Это вопрос эмоционального капитала – когда ты у себя в мозгу с этим справляешься. Я понимаю, что многим людям сложно это перенести. Но надо понять, что это не самое плохое из того, что могло случиться. Мы могли напрямую оказаться на войне, тогда уже подорожавший бензин казался бы полной ерундой", – продолжил экономист.