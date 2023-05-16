Экономист: литовский средний класс обеднел

16 мая на пресс-конференции представитель Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что скачки инфляции в последнее время повлияли на субъективное понимание жителей, какое место они занимают в классовом строе общества.

По ее словам, несмотря на то, что число респондентов, которые относят себя к среднему классу, остается стабильным, на 3% меньше жителей, по сравнению с 2022 г., считают себя представителями высшего среднего класса (8%).

"Между тем выросло и число жителей, которые относят себя к низам среднего класса - на 5%, до 31%", – сказала Цвиликене.

По данным исследования, к элите себя относит 1% респондентов, к Малоимущим или бедствующим – 6%, т.е. на 1% меньше, чем год назад.

Правда, заметила Цвиликене, больше людей довольны своими доходами. Год назад свои доходы по 10-балльной шкале они обычно оценивали на 7, а сейчас - на 7 и 8 баллов.

"Последовательный рост доходов части жителей помог не только отразить финансовые вызовы последнего времени, но и улучшил их положение. Немного (на 2%) стало больше тех, кому получаемых доходов достаточно на полноценную жизнь и дорогие покупки без особой экономии (22%). Стало меньше людей, которые утверждают, что доходов им хватает лишь на удовлетворение самых необходимых нужд - 20%", – заметила Цвиликене.

Большая часть жителей (50%) утверждает, что им достаточно доходов для основных потребностей, но на крупные покупки надо откладывать деньги.

В соответствии с характеристикой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему классу относятся жители, чьи доходы составляют 75-200% средней зарплаты по стране.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что в прошлом году медиана зарплат "на бумаге" составляла 1473 евро, значит, к среднему классу относятся жители с доходами от 1104 до 2946 евро "на бумаге".

"В соответствии с этой характеристикой, у нас в Литве очень много людей относится к среднему классу, целых 62%. Но эта статистика скрывает менее радостные тенденции – Литовский средний класс обеднел. За год средние доходы выросли больше чем на 12%, но средняя инфляция составила больше 19%, поэтому покупательная способность жителей уменьшилась на 7%", − заметил экономист.

По его словам, можно утверждать, что за год возможности среднего класса во всех аспектах сократились. Основная причина - скачок цен.

"Это та причина, по которой немногие скажут, что их возможности выросли", – прибавил экономист. Он подчеркнул, что точно нельзя утверждать, что особенно пострадали люди с самыми небольшими доходами. Они получали немало выплат, компенсаций за электричество, отопление.

Кроме того, экономист обратил внимание на то, что больше всего а год подорожали продукты и энергоресурсы.

"Многие семьи стали больше тратить на еду и жилье, поэтому меньше денег остается на досуг и другие товары и услуги не первой необходимости, что является важным атрибутом среднего класса. Возможности людей, у которых есть кредиты, урезал рост процентной ставки – в среднем расходы семьи, у которой есть кредит, выросли на 3000 евро в год", − сказал Мачюлис.

Данные клиентов Swedbank показали, что 62% жителей на счетах владеют не больше, чем 2000 евро. За три года этот показатель почти не изменился и показывает, что имущественное неравенство в Литве больше, чем неравенство доходов.

"Привычка откладывать деньги и наличие ликвидных сбережений - это тоже важная характеристика среднего класса. К сожалению, по этому критерию к среднему классу мы не можем отнести больше половины жителей", − заметил Мачюлис.

По словам экономиста, несмотря на то, что большая часть жителей Литвы живет в собственном жилье, оно своим качеством не удовлетворяет их желания.

"В Литве 7% жителей все еще пользуются уличными туалетами, в ЕС есть еще только три страны, где этот показатель хуже. Кроме того, из-за скачка цен на жилье и рост процентной ставки, меньше людей могут себе позволить купить жилье. Количество автомобилей на 1000 жителей выросло до 574, но 27% этих авто старше 20 лет – это один из самых плохих показателей в ЕС. К сожалению, когда видишь такую статистику, невозможно говорить об укреплении среднего класса", − подытожил Мачюлис.