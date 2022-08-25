Экономист: кульминация энергетической войны нас ждет только после Нового года

"Кульминация на самом деле еще в будущем: энергетической и экономической войны. Война идет на трех фронтах – горячий фронт в Украине, кроме того, Россия воюет с Евросоюзом на энергетическом и экономическом фронте. Здесь кульминации еще нет, она еще впереди. И вероятно, что она (на энергетическом фронте) наступит в начале следующего года – в феврале-марте. Все зависит от того, какой будет зима. Надо надеяться на теплую зиму. Если зима будет холодная, тогда в некоторых странах будет значительная нехватка газа, может быть, даже будет ограничено его потребление, цены будут огромными. И это, конечно же, увеличит социальное напряжение, а также политическое напряжение", – прогнозировал он.

Экономист сказал, что так называемый энергетический фронт ничего хорошего не обещает.

"А на экономическом фронте, вероятно, в ЕС начнется рецессия. Эта вероятность растет с каждым месяцем. Последние данные показывают, что эта вероятность не просто высокая, а очень высокая. Я бы практически сказал, что это неизбежный сценарий. Вопрос лишь – насколько глубокой и долгой будет рецессия", – сказал Маурицас.

По его словам, первые месяцы 2023 года и реакция Европы на ситуацию могут определить и ход войны в Украине.

"Это настоящее испытание для ЕС наступит зимой, может во второй половине зимы, начале весны. И только тогда мы сможем увидеть какой-то свет в конце туннеля. Какими мы тогда будем – от этого, наверное, будет зависеть и ход этой жаркой войны. Если этой зимой произойдет раскол, если каждый уйдет в свои проблемы, то Украине будут оказывать меньше внимания. Эта стратегия России направлена на то, чтобы Европа начала вариться в собственном соку, в своих проблемах и забыла об Украине", – сказал экономист.

Маурицас прибавил, что эта зима будет тяжелой не только для ЕС, но и для России.

На вопрос, может ли Россия сломить единство ЕС путем энергетического шантажа, профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Рамунас Вилпишаускас сказал, что пока усилия Кремля не дают желаемого результата.

"Я думаю, будет интересно наблюдать за происходящим в Италии. В следующем месяце там должны состоятся выборы, и тема войны России в Украине в Италии важна, как и цены на энергоресурсы. (…) Согласно опроса, там лидируют партии, которые неоднозначно относятся к тому, что Запад поддерживает Украину", – сказал политолог.