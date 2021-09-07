aA
Кого брать первого на лечение в больницу, когда из 1000 ковидных коек в стационарах останется одна? Такой этический вопрос поднимает экономист, профессор Раймондас Куодис.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

"Мы не заставляем людей прививаться. Но экономисты, и я в том числе, призывают нести ответственность за свой выбор. Мы с детского сада знаем, если ты сделал плохой выбор, то пойдешь сидеть на специальный стул", – сказал экономист в передаче на Žinių radijas.

Он призвал представить себе ситуацию - осталась лишь одна свободная ковидная койка. И что тогда делать – кого класть: привитого или того, кто отказался от вакцинации.

Статьи по теме:
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 705, шесть человек скончались  (3)
Коронавирус в Литве: 346 новых случаев, три человека скончались  (8)

"Это практический момент, который может возникнуть. Представьте, в стране есть 1000 ковидных коек, они все заполняются, кроме одной, ведь мы играем в демократию - одни прививаются, а другие нет. И вот есть койка, одна, надо везти привитого, поскольку заболеть может и привитый и непривитого. Кого вы повезете? Того, кто защищался? Или того, кто вообще не верил в существование болезни? И тут он передумал, поверил, поскольку конец к нему пришел, он задыхается и т.д.", – вопрошал Куодис.

В Вильнюсском регионе из-за роста числа больных, увеличивают количество коек для больных ковидом.

"Три недели ситуация с ковидом была стабильной, но с середины прошлой недели мы заметили стабильный рост: растет число госпитализируемых пациентов и заполняются койки, к сожалению", – сказал представитель Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас.

"Если в августе удалось сохранить то же число коек то на этой неделе приходится увеличивать их количество как в палатах, так и в реанимации", – сказал он.

По данным Сантаришкской клиники, во время весенней волны COVID–19 в Вильнюсском регионе было 900 коек, сейчас – 245.

"Мы можем оборудовать еще много этих коек, но пострадают нековидные больные", – сказал Печелюнас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Представители работодателей в Литве опасаются, что после 13 сентября остановится работа некоторых компаний (180)

С 13 сентября в Литве вступает в силу ряд ограничений...

Мозги в отпуске (191)

Мозги уехали в отпуск, прихватив с собой чемоданы....

В Литве привиты 70% взрослого населения: профессор объяснил, когда можно ожидать отмены ограничений (91)

Литва наконец достигла цели, поставленной Гитанасом...

TOP новостей

Профессор объяснил, почему все по-прежнему должны носить маски (9)

"Ну, когда же наконец-то можно снять маски? Зачем они...

Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje Raimondas Kuodis

Экономист: кого брать на последнюю койку для ковидных больных - привитого или нет? (74)

Кого брать первого на лечение в больницу, когда из 1000...

Мэр Вильнюса: может быть выдано разрешение на митинг 10 сентября (33)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что...

Минздрав Литвы одобрил прививку от COVD-19 дополнительной дозой (116)

Министерство здравоохранения Литвы узаконило...

Ситуация стала еще хуже: в Литве 10 "черных" муниципалитетов (21)

Количество "черных" муниципалитетов в Литве достигло...