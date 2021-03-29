Экономист: карантин в Литве понемногу теряет эффект

"Если посмотреть данные мобильности в Google, то статистика показывает, что второй карантин в Литве был эффективен только первые 4-5 недель. Потом мобильность жителей начала расти. Особенно часто жители Литвы стали ходить в продовольственные магазины, а это значит, что люди стали чаще встречаться дома, на природе или стали чаще навещать близких", – сказал экономист.

По его словам, задолженность бизнеса "Содре" демонстрирует проблемы бизнеса.

"И в январе, и в феврале выросла задолженность компаний "Содре". Это касается и местных компаний и тех, которые работают на экспорт. Это значит, что из-за карантина компании ощущают определенное давление", – сказал Изгородинас.

"Я считаю, что карантин надо смягчать, надо открывать бизнес, поскольку он засиделся в карантине (...). Как вариант - массовое тестирование жителей и работников, чтобы можно было открыть сферу услуг, кафе, рестораны. Да, я согласен, все сразу нельзя открывать. Надо делать это постепенно, смотреть, как обстоят дела с показателями заболеваемости COVID-19", – прибавил он.

"В Дании очень низкий показатель положительных тестов, поскольку там большой масштаб тестирования. Если мы будем много людей тестировать, добьемся двух результатов: защитим потребителей от возможной болезни и сможем перейти к более мягкому сценарию карантина. Государство должно компенсировать расходы бизнеса на тестирование, надо, чтобы могли получать льготы все компании, а не только те, которые столкнулись с COVID-19", – сказал Изгородинас.

Напомним, что карантин в Литве продлен до 30 апреля 2021 г.