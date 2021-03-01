В понедельник в интервью Žinių radijаs Маурицас сказал, что большая часть жителей столкнется с минимальным воздействием карантина или вообще ничего не почувствует, но часть жителей ощутит его последствия.

"Часть его ощутит, эти люди могут уйти "в тень". Некоторые, наверное, уже работают нелегально. Особенно велик риск, что и после карантина они не вернутся из "тени", – сказал Маурицас.

"Другая угроза, если те или иные ограничения затянутся - это эмиграция молодежи в более свободные от карантина страны", – прибавил он, напомнив о риске дефицита бюджета.

"Третья угроза - дефицит бюджета, в третьем квартале прошлого года он у нас был самым большим в регионе. (...) Наверное, и в первом квартале этого года он будет самым большим bus, ведь в Литве действует один из самых жестких карантинов, и самых продолжительных – наша фискальная ситуация будет несколько хуже, чем у других стран. Часть стран говорит о серьезной экономии, мы - пока нет, но нет гарантии, что этого не будет", – сказал Маурицас.

Напомним, что карантин в Литве действует с 7 ноября 2020 года, с 16 декабря он был ужесточен. Сейчас карантин продлен до 1 апреля 2021 г. С 15 февраля в стране разрешили открыться некоторым магазинам и салонам красоты.

Маурицас заметил, что из-за затянувшегося карантина его эффективность снижается с каждой неделей. Он сказал, что отрицательное воздействие длительного карантина может быть серьезнее, чем его польза.

"Я думаю, что странам стоит определиться, какой путь они выбирают и учиться жить с вирусом. Только страны ЕС в мире вцепились в жесткий карантин, но ведь рано или поздно придет тот день, когда мы откроем экономику", – сказал он.

Маурицас подчеркнул, что суть карантина в том, как общество его соблюдает.

"Карантин особенно эффективен на начальной стадии - все его соблюдают, мобилизуются", – сказал он, заметив, что потом польза карантина снижается, а расходы на него растут.

Маурицас также сказал, что сам по себе карантин не может быть целью.

Экономист напомнил, что гостиницы, рестораны, турсектор сейчас находятся в незавидном положении, и похоже, в ближайшее время ситуация не изменится, если будут следовать плану выхода из карантина.