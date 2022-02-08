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Экономист, профессор Раймондас Куодис сказал, что действия Польши по борьбе с инфляцией путем упразднения НДС на продукты питания и снижения акцизов на горючее, должен оценить Совет ЕС, обратиться туда должен президент Литвы Гитанас Науседа. В оправданности таких действий сомневаются и президентская служба и министр финансов Гинтаре Скайсте.
Kainos Lenkijoje
Kainos Lenkijoje
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

В передаче "Что мы знаем о ЕП" на Žinių radijаs Куодис сказал, что директива об НДС в ЕС для того и была создана, чтобы страны не приводили к обнищанию друг друга.

"Чтобы мы не играни ни тарифами НДС, ни акцизами. Чтобы если применяются какие-то исключения, то их применяли бы для узких групп товаров, обдуманно. Но Европу уже мало кто слушает, особенно это касается поляков, которые уже набрали штрафов, как за границу с Чехией, так и за реформу судебной системы. Поэтому я не знаю, будет ли Европа что-то делать с этим", – сказал экономист.

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По его словам, представитель Литвы в Совете ЕС - президент Гитанас Науседа - должен поднять этот вопрос.

"Очень жестко должен поднять – призвать прекратить такое, попса попсой, но рынок единый, все это серьезно. Призвать остановиться, ведь это ослабит всех нас, будет больше цинизма в отношении ЕС, если мы будем видеть, что можно нарушать правила, если тебе так удобнее", – сказал экономист.

Между тем старший советник президента Ирена Сегаловичене сказала, что инициатором дискуссии по вопросу Польши в ЕС должно быть правительство.

"Как известно, Польша сама обратилась в ЕК и ведет диалог по этому вопросу. Вопросы налоговой политики ЕС, а также вопросы, связанные с внутренним рынком, перед их обсуждением на Совете глав ЕС, во-первых должны быть подняты и обсуждаться в специализированных форматах Совета", – сказала Сегаловичене.

По ее словам, все в порядке – Польша решает экономические вызовы, сотрудничая с ЕК.

"Политической повесткой в этом случае должно заниматься правительство", – сказала советник прездента.

Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что Польша ничего нелегального не делает.

"ЕС меняет директиву НДС, она еще не изменена. Но представленный в ЕП проект по сути позволит делать то, что делает Польша - ввести нулевой НДС на продукты. Однако это надо согласовать с комитетом НДС. Поскольку директива еще не принята, вероятно, может такой поступок не очень корректный. Однако в Польше много лет НДС на продукты низкий. Это демпингует цены во всех странах, которые находятся рядом", – сказала Скайсте.

По ее словам, общемировые тенденции иные, поэтому политика Польши - исключение в ЕС.

Скайсте сказала, что поскольку директива меняется, вероятно, действия Польши согласовывают с ЕС.

"Это не так - ни не делают что-то вразрез с европейским правом. Просто, я бы сказала, что может слишком рано применили это исключение, поскольку ЕП еще не утвердил саму директиву", – сказала Скайсте.

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