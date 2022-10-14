Экономист: этой зимой Литва может избежать энергетического кризиса

Экономист Раймондас Куодис сказал: "Я верю, что война закончится, выдохнется. Энергетический кризис, который Европа создала на путинском фундаменте, как говорят, но многое и сама для него сделала, надеюсь, как-то разрешится. Несколько лет говорили о либерализации, алгоритмах и т.д., наконец заметили. (...) Высокие цены на энергоресурсы обусловили три вещи: Путин, алгоритмы и все те перлы – надо об этом думать, но это не освобождает от ответственности решения основных проблем".

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал: "Европа делает многое для того, чтобы обеспечить себя природным газом, хранилища заполнены практически до отказа, не так как перед минувшей зимой, когда газохранилища "Газпрома" специально не были заполнены. Неплохо идут дела и с поисками альтернативы, я бы сказал, лучше, чем надеялись многие, тут особенно лидерство демонстрирует Германия; вот что значит политическая воля – страна быстро может развернуть этот энергетический корабль, который много лет шел на Восток, а сейчас из-за этого обжегся. Кроме того, снизилось потребление в тех странах, где свое дело дали сделать рынку".

На вопрос, какими в ближайшие недели будут цены на газ и электричество, экономист заверил, что цены падают быстро.

"Рынок делает свое дело, после больших скачков цен мы видим, что пик был достигнут в августе, сейчас ситуация улучшается. Газ быстро дешевеет, снижается цена на электричество, особенно в Северном регионе, там она упала низко, несколько дней до 0", - заметил Маурицас.

По его словам, может быть и так, что этой зимой мы избежим экономического кризиса, которого все так боятся.

Несмотря на это, зима будет тяжелой в экономическом плане, а весной дела могут уже быть немного лучше.

"Есть вероятность рецессии, экономика растет медленнее, страны экономят, это поможет баланду на рынке. Я с оптимизмом смотрю на баланс цен. Особенно если зима будет теплой, весной давление на рынки может снизиться, но сами рынки послали сигнал, что надо инвестировать в возобновляющиеся источники энергии, это большой шанс для Литвы, другие страны опаздывают, там нет такой острой реакции, да и мы долго почти ничего не делали" – сказал экономист.

"Я думаю, в экономическом плане зима будет тяжелой, а следующая зима уже будет мягче, легче", – продолжил он.