"Нам не стоит повторять ошибки, которые уже допустили другие страны. Это значит, что надо обсудить порядок изоляции. Если изоляция нужна, действительно ли на такой длительный срок? США уже значительно сократили срок изоляции. Если изоляция останется такой же, как сейчас, то экономику ждет сильный удар. Если показатель будет как во Франции, других странах, то будет по 10 000-15 000 в день", – сказал Žinių radijas в понедельник Маурицас.

Он отмечает, что изоляция людей, которые выполняют важные функции, приведет к большим проблемам в экономике. По словам Маурицаса, маленьким странам во время быстрого роста экономики в принципе рискованно вводить много ограничений.

"Мы вообще являемся небольшой и открытой экономикой. Растущая экономика, как в Литве, должна вводить меньше ограничений и всяких бюрократических препятствий. Это касается и управления пандемией. Больше смотреть на происходящее в Швеции, в других Скандинавских странах. Не смотреть на Италию, Францию и Германию. У них другие опасности. Им не угрожает эмиграция молодежи. Это более стабильные страны, они уже так быстро не растут, они могут поддерживать статус кво", – сказал он.

Экономист считает, что жесткий порядок изоляции могут вводить старые страны Западной Европы, но такие системы, как Литва, не могут себе этого позволить.

"Уходить, например, в простой. Возвращаешься через полгода – немногое изменилось. В Литве все меняется, все растет. В Литве выше риск "теневой" экономики. Будут ли люди соблюдать изоляцию, если будем закрывать по 10 000 человек?", – вопрошает Маурицас.

Напомним, что, по действующему порядку, изоляцию заболевшим COVID-19 назначает семейный врач. По действующим правилам, через 10 дней со дня появления симптомов, изоляция прекращается, если у пациента не меньше 3 дней нет температуры, не так ярко выражены и иные симптомы болезни.