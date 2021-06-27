Процесс, затянувшийся на многие годы, наконец завершен. Исторический роман Елены Леонтьевой «Базарная площадь, или История двух Жанн» уже вышел на русском языке, а в начале следующего года появится и литовская версия.

Объявившей о своих планах написать книгу, Елене Леонтьевой был устроен прощальный вечер в Вильнюсской ратуше. Европарламентарий Андрюс Кубилюс символически вручил ей «часы реформ», а коллеги – пустую толстую книгу. «Я заполнила каждый ее лист», – сегодня говорит экономист, год назад вновь возглавившая Институт свободного рынка Литвы. Она уже вручила первый экземпляр Президенту Валдасу Адамкусу, который обещал ей «быть первым читателем романа».

Написание книги научило E. Леонтьеву рано вставать, превозмогать себя и каждый день начинать с победы. Свои мысли она записывала не только за рабочим столом, но и во время прогулок по лесу, на море, во время поездок. «Книга позволила мне вернуться к родному языку, – говорит автор книги. – Признаюсь, были мысли писать на литовском или английском языке, но я рада решению писать на русском: это пробудило в подсознании язык бабушки, мамы, и я наслаждалась возможностью играть в словесные головоломки».

Произведение Е. Леонтьевой – историческое, интеллектуальное. В нем много персонажей, пластов и линий для разного читателя. «Тема меня просто «настигла», я ее не выбирала, – говорит автор, рассказывая, что путь ей указал полученный от друга, известного латиноамериканского автора Эрнандо де Сото бестселлер «Иной путь» (The Other Path). По ее словам, листая эту книгу, она ясно осознала, что героиней ее романа станет Жанна д’Арк. Правда, тогда она еще не могла представить, какое приключение ее ожидает, и сколько уже написано про легендарную Орлеанскую Деву.

Довести до финала повествование, множество персонажей и событий книги, по словам Е. Леонтьевой, ей помогли навыки программирования. Она прочла множество книг про Жанну д’Арк, изучала сохранившиеся протоколы судебного процесса и реабилитации, собственные показания Святой и свидетельства её современников. «Я старалась жить с моей героиней душа в душу, ходить нога в ногу», – откровенно говорит автор, рассказывая, что за те годы объездила все места, в которых побывала Жанна д’Арк, а в ее родной деревушке стала постоянным гостем. Всё это помогло погрузиться в необходимую атмосферу.

Для писательницы было важно понять окружающих Жанну людей, особенно тех, кого принято считать подлецами. Автор уверена, что только таким образом ей удастся передать настоящий масштаб трагедии легендарной Девы.

В романе «Базарная площадь, или История двух Жанн» действуют две Жанны: одна – историческая, другая – наша современница. Их обеих, как и автора книги, объединяет одна общая ценность – вера. Тем не менее, взявшаяся за исторический роман экономист признает, что постоянно переходить из одной исторической эпохи в другую было мучительно: «Сначала надо прочувствовать средневековье: изучать протоколы, путешествовать, вынашивать события и героев. Когда средневековье наконец-то начинает литься, когда становятся понятны мотивы Жанны, детали битвы, портреты друзей, отношения, реплики, когда достигаешь вершины, эпизод надо прервать. И тогда – новая мука: оставить средневековье и вернуться к современной Жанне. Здесь – новые персонажи, иная культура, словарь, снова надо вглядываться в портреты людей, вслушиваться в их диалоги, потом вдруг резко все перечеркнуть, осознав, что этот герой не мог так поступить. Тогда – снова поиски. Признаюсь, на один из эпизодов я потратила год, а может и два – мне было важно найти выход из геополитического конфликта».

По словам автора, медленное написание было одновременно и даром, и пыткой. Иногда поиски нужного ключа и поворота событий тянулись не один месяц. Сегодня писательнице кажется, что некоторые эпизоды могли бы стать отдельными новеллами, а каждый читатель найдет в романе различный узор, свяжет собственную историю: из алхимии и денег, из веры и страстей, из военных и профсоюзных сражений. А кто-то, наверное, – из моды, стиля и любви. Ведь и самою Е. Леонтьеву удивила любовная история героини. Жанна Сантаре влюбляется в дирижера, и найдёт в нём нечто больше любви. Дирижерская палочка – подобна чуду: она способна объединять то, что хрупко, ограничено, несовершенно, и достигать синергии и симфонии. Влюбленные принадлежат к разным мирам, и долгожданное чувство пылает и обжигает.

Редактируя книгу, автор почти на четверть ее сократила. Ведь, по ее словам, писала она не для себя, а для читателя. В книге для нее особенно важны ритм и музыкальность. «Мне пришлось работать так, как, наверное, работают композиторы: я наговаривала текст на аудио, прослушивала, чтобы прочувствовать каждый слог. Не могу объяснить, как, каким образом, но в итоге рождалось уникальное звучание, которое я и искала. Я, будто композитор шлифовала звучание каждого предложения и его поэтику. В романе много музыки, а через одного из главных героев – дирижера – раскрывается и природа власти. Ах, как мы тоскуем о таких дирижерах в экономике и в политике. В книге я немало пишу о власти, о свободе и отречении от нее. Если бы я не отдала все силы творческому процессу, видимо, никогда бы и не испытала подобного».