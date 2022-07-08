Экономист: цены в Литве растут, потому что жители охотно расстаются с деньгами

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что немалая часть людей во время COVID-19 научилась планировать свои покупки, принимает более рациональные решения. Например, следят за акциями, ищут товары по спецпредложениям.

"Существенных изменений в плане потребления мы пока не наблюдаем – молочные продукты, мясо, хлеб и овощи, т.е. самые необходимые продукты, до сих пор составляют основную часть продовольственной корзины. Особенно яркое изменение наблюдалось во время пандемии COVID-19, сейчас наблюдается тенденция возвращения к допандемическому поведению: люди чаще ходят в магазины, покупают меньше. Опрос показал, что для 8 из 10 лояльных покупателей Maximа важны акции" , – сказала Дапкене.

По ее словам, компания с беспокойством следит за ростом инфляции и озабоченностью людей, ищет возможности поставки более дешевых товаров.

Представитель Iki Вайда Будрене сказала, что не видит серьезных изменений.

"Если и есть колебания, то они обусловлены сезонностью, а не инфляцией. Надо напомнить, что общий уровень цен в Литве всегда был ниже среднего в Европейском союзе, поэтому в процентном отношении этот рост кажется выше. Наша сеть прилагает усилия для того, чтобы потребители как можно меньше почувствовали рост цен", – сказала Будрене.

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что пока сложно описать изменения. По его словам, покупатели всегда учитывали цены, сейчас следят за ними еще внимательнее, для них важны акции.

Представитель Lidl Lietuva Довиле Ибянскайте сказала, что есть много причин, в силу которых сеть не чувствует измнений.

"Большая часть наших товаров - продукция частных брендов, поэтому не приходится доплачивать за бренд. Кроме того, у нас есть приложение для лояльных клиентов Lidl Plus, которое помогает жителям экономить. Поэтому мы пока не наблюдаем перемен в поведении клиентов", – сказала она.

Многие жители Литвы жалуются на рост цен, но ходят в магазины и не отказывают себе в развлечениях.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что на клиентов повлияла пандемия. По его словам, они ищут акции и покупаю. Кроме того, люди много инвестируют в поездки и развлечения.

"Покупают примерно столько же, только ищут акции. Также чувствуется, что больше тратят на услуги, люди стали чаще ездить за границу, но это из-за карантинных ограничений – им хочется отдохнуть. Больших перемен нет, это одна из причин быстрого роста цен в Литве - люди открывают свои кошельки и легко расстаются с деньгами", – сказал Маурицас.

По словам экономиста, покупатели должны "выдохнуться" в середине августа, а яркие перемены в их поведении появятся в сентябре, а особенно - зимой, когда люди будут меньше тратить на услуги, досуг и дорогие покупки.

По словам экспертов, в июле возможен пик инфляции, поскольку подорожает газ, электричество и продукты питания.

Маурицас сказал, что в августе-сентябре инфляция должна снижаться, но, вероятно, останется двузначной, однако в марте 2023 года она должна стать однозначной, а потом товары и услуги начнут дешеветь.

По словам экономиста, цены на промтовары и металлы уже сейчас начали стабилизироваться, вскоре в Литве они пойдут на спад.