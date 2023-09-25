Экологическая катастрофа в Казлу Руде - жителям грозит опасность

"В пруду Пилве/Вабалкшне зафиксировано множество дохлых рыб, поэтому в 15 ч. объявляю совещание на месте происшествия по вопросу объявления экстремальной ситуации. Учреждения (Продовольственно-ветеринарная служба, Национальный центр общественного здравоохранения и Департамент охраны окружающей среды) должны будут немедленно представить свои выводы по вопросу объявления экстремальной ситуации. Даже если для этого не будет оснований, буду требовать немедленных действий для устранения загрязнения от ответственной компании (Karpis). На встрече могут присутствовать и представители СМИ ".

Местная жительница Инга рассказа: "Насколько мне известно, плотина рухнула несколько месяцев назад, и вода вытекла. Сам мэр обращался к специалистам по охране природы, но ответа нет до сих пор. Ситуация катастрофическая. Даже само русло реки местами высохло, рыба кучами лежит на берегах. Люди собрались, говорят, что звонили инспекторам по охране природы, все все знают, но никто ничего не делает. Замах тухлой рыбы, мальки плавают почти в навозе, вода воняет".

Жители рассказали, что около пруда не только можно увидеть мертвую рыбу, но и почувствовать ужасный смрад. По словам жителей, они до сих пор не получили помощи от специалистов по охране природы. Мэр не только сообщал о совещании, но и просил вмешаться в решение вопроса министра.

Он утверждает, что такое положение сложилось в течение некоторого времени.

"Сейчас в силу разных факторов (бездействия владельца пруда, промедления в связи с выдачей разрешения на ремонт плотины, засухи) рыбу мы уже не спасем. Появилась другая опасность - загрязнение грунтовых вод, колодцев, отравление животных и птиц. Чтобы это предотвратить, надо ликвидировать источник загрязнения и следить за качеством воды в ближайших водохранилищах. Этим и будем заниматься.

Я призываю министра охраны окружающей среды лично включиться в этот процесс и управление его последствиями. Пока я не получил никаких разъяснений от служб охраны природы в связи с этой ситуацией, хотя обращался месяц назад", - писал мэр.

После совещания мэр сообщил, что будет объявлена экстремальная ситуация.