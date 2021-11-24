"Поступило сообщение о том, что около Жирмунайского моста в Нерис зафиксированы загрязнения. Для локализации нечистот вызвали работников Grinda, Государственную службу пожарной безопасности и спасения и департамента охраны окружающей среды – вскоре выяснилось, что в Нерис попал жир", – сообщает Grinda.

Сейчас предприняты меры для ликвидации последствий утечки жира.

"Боны, которые используют при утечке нефтепродуктов, жиры не абсорбируют, поэтому используют жидкий сорбент", – сказано в документе.

Grinda просит жителей немедленно сообщать о подобных инцидентах по номеру 1355.