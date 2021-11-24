"Поступило сообщение о том, что около Жирмунайского моста в Нерис зафиксированы загрязнения. Для локализации нечистот вызвали работников Grinda, Государственную службу пожарной безопасности и спасения и департамента охраны окружающей среды – вскоре выяснилось, что в Нерис попал жир", – сообщает Grinda.
Сейчас предприняты меры для ликвидации последствий утечки жира.
"Боны, которые используют при утечке нефтепродуктов, жиры не абсорбируют, поэтому используют жидкий сорбент", – сказано в документе.
Grinda просит жителей немедленно сообщать о подобных инцидентах по номеру 1355.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист о пенсионной реформе: оказывается, выгодно не платить налоги и оставлять в дураках других (56)
Парламент Литвы 23 ноября одобрил повышение пенсий –...
Служба спецрасследований задержала подозреваемого в подкупе мэра Неринги предпринимателя
Служба спецрасследований задержала подозреваемого в...
"Чтобы у белорусов не было будущего, у нас отбирают прошлое": "Коридор" Дмитрия Гончарова в Вильнюс ОМОН против великого литовского князя - ВИДЕО (70)
Дмитрий Гончаров занимается анимацией персонажей для...
Правительство Литвы одобрило введение ежегодного налога на автомобили (22)
Правительство Литвы одобрило предложение отказаться...
Главный эпидемиолог: вероятно, что заболеваемость COVID-19 и далее медленно будет снижаться (41)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене надеется,...