Экологи вновь будут использовать дрон для мониторинга загрязнений с судов на Балтике

Этот беспилотник будет использоваться в рамках продолжения сотрудничества с Европейской администрацией безопасности на море (EMSA).
На этот раз беспилотник Atlas 4 в течение трех месяцев будет летать у берегов Литвы, фиксируя концентрации выбросов судов, возможные случаи загрязнения нефтью и ее продуктами, мусора с судов, будет контролировать рыбный промысел, а также будет оценить безопасность морского судоходства.
Беспилотный летательный аппарат будет картографировать изменения побережья Балтийского моря, качество воды в Куршском заливе и в Балтийском море, а в случае возникновения экстремальной ситуации в Балтийском море или Куршском заливе будет осуществлять мониторинг.
Экологи планируют начать работу с дроном весной или летом 2023 года, финансирование проекта будет осуществляться за счет средств EMSA.
В последний раз подобный дрон использовался в 2020 году. В ходе трехмесячной миссии Инспекция по охране морской среды получила более 130 отчетов о выбросах, касающихся качества выхлопных газов с судов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Условия на дорогах сложные по всей Литве, в Вильнюсе пока не самая худшая ситуация жителей призывают отложить поездки
Из-за ледяного дождя и гололеда условия на дорогах в...
Поездка за покупками в Польшу перед праздниками разочаровала жителей Литвы
В последние предпраздничные дни жители Литвы обложили...
Сейм Литвы принял решение присудить евреям компенсации за присвоенное имущество
Во вторник Сейм одобрил поправки к закону,...
Владимир Зеленский посетил Бахмут, вблизи которого идут тяжёлые бои
Президент Украины Владимир Зеленский посетил во...
Литовский оперный солист Вишняускас извиняется после концерта в Минске обещает объяснить причины такого решения
Литовский оперный солист Вайдас Вишняускас, вызвавший...