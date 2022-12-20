Экологи вновь будут использовать дрон для мониторинга загрязнений с судов на Балтике

Этот беспилотник будет использоваться в рамках продолжения сотрудничества с Европейской администрацией безопасности на море (EMSA).

На этот раз беспилотник Atlas 4 в течение трех месяцев будет летать у берегов Литвы, фиксируя концентрации выбросов судов, возможные случаи загрязнения нефтью и ее продуктами, мусора с судов, будет контролировать рыбный промысел, а также будет оценить безопасность морского судоходства.

Беспилотный летательный аппарат будет картографировать изменения побережья Балтийского моря, качество воды в Куршском заливе и в Балтийском море, а в случае возникновения экстремальной ситуации в Балтийском море или Куршском заливе будет осуществлять мониторинг.

Экологи планируют начать работу с дроном весной или летом 2023 года, финансирование проекта будет осуществляться за счет средств EMSA.

В последний раз подобный дрон использовался в 2020 году. В ходе трехмесячной миссии Инспекция по охране морской среды получила более 130 отчетов о выбросах, касающихся качества выхлопных газов с судов.