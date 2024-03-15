Экологи: прошлогодние листья и ветки следует правильно утилизировать

Вы также можете сдать свои отходы в пункты приема зеленых отходов в каждом округе. В Литве в настоящее время насчитывается 53 таких пункта. Список пунктов и их адреса можно найти здесь . Пункты компостирования зеленых отходов принимают биоразлагаемые отходы без примесей:

Другое решение - вывезти отходы в контейнеры для зеленых отходов, в которые можно выбросить:

Зеленые (биоразлагаемые) отходы, которые появляются в саду или дома, можно утилизировать без сжигания. Экологи советуют компостировать такие отходы, если только компостирование не приводит к распространению вредителей растений.

Запрещается сжигание любых бытовых, промышленных и других отходов вместе (или отдельно) с собранными растениями или их частями, за исключением случаев, когда сжигаемая древесина не была обработана никакими химическими веществами (красками, лаками, клеями, пропиточными веществами и т. д.).

Запрещается сжигание жнивья, нескошенной и несобранной травы, камыша, зерновых и других сельскохозяйственных культур, а также нескошенных и несобранных древесных растений, за исключением дикорастущих растений, оговоренных в планах управления в утвержденном в порядке.

Сухую траву, камыш, опавшие листья, солому, сельскохозяйственные, садоводческие и растительные остатки разрешается сжигать на открытом воздухе только в кучах, собранных в пределах 30 метров от строений. За сжиганием необходимо постоянно наблюдать, а по окончании тлеющий огонь должен быть залит водой или засыпан песком и т. д.

Если вы решили сжечь листья, ветки или другие зеленые отходы, важно сделать это правильно, в соответствии со специальными требованиями, которые описывают процедуры и запреты сжигания этих отходов на открытом воздухе.

Сжигание на открытом воздухе частей древесных растений (стеблей, ветвей, корней и т.д.) или продуктов из этих частей без использования вышеуказанных химикатов разрешается только в том случае, если нет возможности использовать их в хозяйственных целях (для получения тепловой энергии в установках для сжигания, для производства мульчи и т.д.), или если это было бы расточительно.





Во избежание гибели мелких представителей фауны запрещается сжигание древесины в штабелях, если древесина была сложена более чем за неделю до сжигания.