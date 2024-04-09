Экологи: не трогайте гнездовья грачей

Какое-либо вмешательство может осуществляться только по согласованию с Департаментом охраны окружающей среды.

"Мы отмечаем, что громкие звуки гнездящихся грачей не особенно нравятся людям, однако важно не беспокоить этих птиц и их гнезда в период размножения и выкармливания птенцов. Давайте будем внимательны и не будем беспокоить пернатых жителей ни фейерверками, ни другими несанкционированными средствами", - говорит Манте Раманаускене, директор Департамента охраны дикой природы.

Все виды диких птиц находятся под защитой Закона Литовской Республики об охраняемых видах животных, растений и грибов, поэтому запрещается преднамеренно разрушать или повреждать гнезда и яйца, а также беспокоить диких птиц, особенно в период размножения и выкармливания птенцов.