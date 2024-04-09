Экологи: не трогайте гнездовья грачей

Какое-либо вмешательство может осуществляться только по согласованию с Департаментом охраны окружающей среды.
"Мы отмечаем, что громкие звуки гнездящихся грачей не особенно нравятся людям, однако важно не беспокоить этих птиц и их гнезда в период размножения и выкармливания птенцов. Давайте будем внимательны и не будем беспокоить пернатых жителей ни фейерверками, ни другими несанкционированными средствами", - говорит Манте Раманаускене, директор Департамента охраны дикой природы.
Все виды диких птиц находятся под защитой Закона Литовской Республики об охраняемых видах животных, растений и грибов, поэтому запрещается преднамеренно разрушать или повреждать гнезда и яйца, а также беспокоить диких птиц, особенно в период размножения и выкармливания птенцов.
Обратите внимание, что грачи и серые вороны относятся к промысловым (охотничьим) видам и являются объектами охоты (с 1 июля по 28 февраля).
На территориях, где охота запрещена (например, в городах, поселках), численность этих птиц регулируется в соответствии со специальной процедурой.
Сотрудники Департамента охраны окружающей среды напоминают, что об экологических нарушениях можно сообщить по номеру экстренного вызова 112. Фотографии или видеозаписи нарушений также можно присылать на адрес info@aad.am.lt.
Если у вас возникли вопросы, специалисты Департамента могут проконсультировать вас по телефону +370 700 02022 или по электронной почте konsultacijos@aad.am.lt.