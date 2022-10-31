ЕК выделяет 100 млн евро государствам-членам, принимающим наибольшее число беженцев. Литва в их числе

Решение принято после состоявшегося 9 апреля всеобщего мероприятия сбора средств для Украины Stand Up for Ukraine, во время которого ЕК обязалась собрать до 400 млн. евро беженцам из Украины для поддержки их в государствах-членах, принимающих наибольшее число бежавших от войны украинцев.
"Первая часть срочной помощи в 248 млн. евро была выделена пяти государствам-членам – Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Чехии - в мае", – говорится в сообщении для печати.
Вторая часть срочной помощи из фондов внутренних дел будет выделена Польше, Словакии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве.
Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы и впредь оказывать срочную помощь беженцам, например, продовольствием, транспортом и временным размещением.
На эти средства можно также оказывать поддержку беженцам, включая интеграцию уязвимых лиц, например, несовершеннолетних без сопровождения. Организации гражданского общества, местные и региональные институции власти также выполняют важную роль в оказании помощи.
"Поэтому государства-члены должны будут обеспечить, чтобы это безотлагательное финансирование было выделено и им", – подчеркивается в сообщении.
Оставшиеся 52 млн. евро будут выделены на новые нужды, например, проекты размещения, качественную первую психологическую помощь, оказание психологической помощи беженцам из Украины.
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