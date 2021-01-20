ЕК: бюджет Литвы на 2021 год соответствует рекомендациям

В оценке ЕК отмечается, что некоторые предусмотренные в бюджете 2021 года меры, направленные на поддержание экономической активности, не выглядят временными или для них не предусмотрены средства компенсации. По мнению Комиссии, эти средства составляют около 1,8% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, большая часть из них приходится на растущие социальные выплаты – 1,1% ВВП.

Статьи по теме: Экономист: Литва первой из Балтийских стран достигнет докризисного уровня

"Литве следовало бы регулярно пересматривать использование средств помощи, их эффективность и адекватность, ей также следует быть готовой при необходимости приспособить их к меняющимся обстоятельствам", - говорится в оценке ЕК.

На 2021 год ЕК прогнозирует в Литве дефицит властного сектора на уровне 7,2% ВВП, Министерство финансов прогнозирует этот дефицит в размере 7%. Проекции ЕК и Минфина по долгу властного сектора существенно не расходятся. ЕК считает, что в 2021 году этот долг составит 51,3% ВВП, Минфин - 51,9% ВВП.

ЕК прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 2,9%, Минфин ожидает роста 2,8%.