Эхо Москвы в Вильнюсе: cпецэфир Delfi с Александром Плющевым

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После закрытия последних крупных независимых редакций в России журналисты этих изданий, каналов и радиостанций были вынуждены уехать за границу, искать или создавать там самим новые рабочие места.

О журналистском исходе, новых СМИ на русском за пределами России и аудитории, а также информационном российском пространстве в условиях "спецоперации" говорим с гостем студии — бывшим ведущим радиостанции "Эхо Москвы", журналистом и блогером Александром Плющевым.

Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей

Начало эфира в 13.00

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