Эхо Москвы в Вильнюсе: cпецэфир Delfi с Александром Плющевым

Скопировать ссылку Эхо Москвы в Вильнюсе: cпецэфир Delfi с Александром Плющевым

aA

После закрытия последних крупных независимых редакций в России журналисты этих изданий, каналов и радиостанций были вынуждены уехать за границу, искать или создавать там самим новые рабочие места.