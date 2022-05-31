Эхо Москвы в Вильнюсе: cпецэфир Delfi с Александром Плющевым

О журналистском исходе, новых СМИ на русском за пределами России и аудитории, а также информационном российском пространстве в условиях "спецоперации" говорим с гостем студии — бывшим ведущим радиостанции "Эхо Москвы", журналистом и блогером Александром Плющевым.
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
Начало эфира в 13.00
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