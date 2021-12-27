ЕГУ открывает новую магистерскую программу - "Гендерные исследования"

Прием анкет абитуриентов начинается с 3 января. Чтобы стать студентом уже в марте 2022 г., необходимо до 10 февраля (включительно) совершить несколько важных, но простых шагов:

-предоставить диплом о высшем образовании (диплом бакалавра/специалиста/магистра) и другие обязательные документы;

-подтвердить владение английским языком на уровне B2 или выше;

-заполнить онлайн-анкету;

-пройти мотивационное онлайн-собеседование.

Для тех, у кого нет возможности подтвердить уровень знания английского языка, 11 февраля пройдет онлайн-экзамен по английскому.

Важно отметить, что на основании портфолио (достижений абитуриентов) в ЕГУ можно получить 50% или 100% грант на покрытие стоимости обучения за семестр. Приём портфолио будет осуществляться с 3 января по 7 февраля. Узнать все подробности о правилах поступления в магистратуру ЕГУ можно, пройдя по ссылке.

По словам одного из ведущих преподавателей программы, доц. Департамента социальных наук Владислава Иванова: «Важность и необходимость гендерной магистратуры ЕГУ в регионе обусловлена ​​академической и политической эволюцией. Она сделает исследования в области социологии и смежных дисциплин более заметными и, несомненно, станет местом интеллектуальных и практических встреч и взаимообмена, но, прежде всего, позволит передачу гендерных знаний через академический канал.

Также степень магистра имеет большое общественное значение: она отвечает политическим требованиям времени и требованиям гражданского общества, готовя специалистов_к, которые смогут решать важные социальные и политические проблемы, такие как: гендерная политическая асимметрия в правах и обязанностях, гендерное неравенство в оплате труда, насилие по отношению к женщинам, сексизм в обществе, СМИ и публичном дискурсе, гендерные стереотипы и т. д.»

Учебный план программы составлен таким образом, чтобы подготовить высококвалифицированных социологов, способных систематически анализировать актуальные социальные явления и проблемы, связанные с различными гендерными категориями, осуществлять подготовку и реализацию проектов социологических исследований и предлагать возможные решения социальных проблем, связанных с гендерными нормами.

Новая магистерская программа основана на многолетней практике и традиции ЕГУ в области гендерных исследований, поскольку подобная программа уже была реализована университетом во время работы в Беларуси. Несмотря на это, данная программа остается единственной полноценной магистерской программой по гендерным исследованиям в Литве и Беларуси!

Обучение на программе будет длиться полтора года и осуществляться на английском языке в смешанной (англ. «blended») форме, сочетающий очное обучение в Вильнюсе и дистанционное обучение.

Всю информацию о поступлении в ЕГУ можно найти на сайте университета EHU.LT