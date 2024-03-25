EFSA: 8 опасных веществ для получения запаха и вкуса "дымка"

С учетом этой оценки, а также требований общественного здравоохранения и законодательства, исследуемые ароматизаторы разрешено использовать в продуктах питания лишь до 1 июня 2024 года.

Переходный период для реализации новых требований не предусмотрен. Однако, Государства-члены обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой предоставить переходный период, чтобы предприятия могли внести необходимые изменения. Чтобы отказаться от использования ароматизаторов и вернуться к традиционным методам копчения, необходимы дополнительные инвестиции и время на приобретение оборудования, внесение изменений в рецептуру, маркировку и оценку воздействия на окружающую среду.

