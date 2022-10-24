Эфир Delfi: звонки Шойгу, украинцы в Электренай, уехать от режима и открыть бистро в Вильнюсе

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В Центре молодежи города Электренай украинки, бежавшие от войны, могут бесплатно заниматься фитнесом. Это позволяет им хоть ненадолго отвлечься от страшных новостей войны и интегрироваться в литовское общество. Идея такого проекта пришла волонтерке Юстине Залецкене. Она предложила ее тренеру Кристине Жамойт, у которой сама занималась фитнесом. В итоге женщина нашли помещение, написали заявку и выиграли грант на реализацию проекта. Более подробно об их деятельности и украинках, с которыми они работают, мы поговорили с Юстиной и Кристиной в ходе недавнего визита в Электренай.