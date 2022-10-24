Эфир Delfi: звонки Шойгу, украинцы в Электренай, уехать от режима и открыть бистро в Вильнюсе

Как принять решение переехать в Вильнюс и уже через полгода открыть бистро, в которое без бронирования столика уже и не попасть в выходные, как чувствовать себя эмигрантом и помогать тем, кому можешь помочь, - и украинцам, которые приехали из зоны боевых действий в Украине, и белорусам, вынужденно уехавшим из Беларуси. Об этом Delfi рассказывает совладелец и директор вильнюсского Lagom Bistro Сергей Хомчановский.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
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