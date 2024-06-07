2024.06.07 13:22

Эфир Delfi: Ждать ли открытия второго фронта в нынешней войне?

 
ru.DELFI.lt

Во Франции отметили 80-летие высадки союзных сил в Нормандии. На мероприятие прилетели нынешние лидеры стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также президент Украины Владимир Зеленский. В этот же день Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000-5 с разрешением бить по территории России. Произойдет ли открытие второго фронта и высадка союзников Украины в нынешней войне? Вступил ли Макрон своим решением об истребителях в конкуренцию с Байденом? Почему Байден против «НАТОвизации» Украины и что могло бы быть гарантиями безопасности без членства в НАТО?

Эти и другие темы в эфире Delfi обсуждаем с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Начало эфира в 13:40

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии