Эфир Delfi: Ждать ли открытия второго фронта в нынешней войне?

Во Франции отметили 80-летие высадки союзных сил в Нормандии. На мероприятие прилетели нынешние лидеры стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также президент Украины Владимир Зеленский. В этот же день Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000-5 с разрешением бить по территории России. Произойдет ли открытие второго фронта и высадка союзников Украины в нынешней войне? Вступил ли Макрон своим решением об истребителях в конкуренцию с Байденом? Почему Байден против «НАТОвизации» Украины и что могло бы быть гарантиями безопасности без членства в НАТО?