aA
Сегодня в расширенном выпуске новостей рассказываем о ситуации на Запорожской АЭС, барьере на границе с Беларусью, как Литва закупает дроны для Украина, а Тракай отметит свое 700-летие.

После новостей — продолжение интервью с правозащитником Марком Фейгином.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: итоги недели с политическим обозревателем Константином Эггертом

Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели:...

Эфир Delfi: еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс и британский министр по делам Европы Грэхэм Стюарт

В ЕС продолжается обсуждение вопроса о визовых...

Эфир Delfi из Висагинаса: жизнь маленького города глазами молодых художников (1)

На этот раз проводим эфир с гостями не в нашей студии в...

Эфир Delfi: Пономарев, убийство Дугиной, дети беженцев в Литве - образование

ФСБ молниеносно "раскрыла дело" об убийстве Дарьи...

Эфир Delfi: итоги недели с европарламентарием Аушрой Мальдейкене

Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели с...

Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...

Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

В студии Delfi - белорусская певица Аня Шаркунова. На днях...

Эфир Delfi с русской писательницей Людмилой Петрушевской

Гостья эфира Delfi – Людмила Петрушевская , русский...

TOP новостей

Министр образования Литвы не исключает, что русский язык как второй иностранный в школах сменят другие

С целью отказаться от изучения в школах русского языка...

Эфир Delfi: Запорожская АЭС, дроны из Литвы, забор на границе с Беларусью

Сегодня в расширенном выпуске новостей рассказываем о...

Министр охраны окружающей среды отказывается от налога на автомобили  внимание направят на владельцев неисправных авто

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...

Нового поставщика выбрали 95 000 клиентов Perlas Energijа

В установленный срок (до 28 августа включительно) нового...

Центр реестра временно закрывает на реконструкцию самое большое отделение в Вильнюсе

Центр реестра с 5 сентября закрывает на реконструкцию...