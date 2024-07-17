Эфир Delfi: заговор Ирана против Трампа, поддержка Украины со стороны ЕС - включение из Страсбурга

На связи со студией Delfi из Страсбурга наша коллега, журналистка Анжела Бубеляк с последними новостями
Начало трансляции в 14.00
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В Страсбурге продолжается первая сессия нового состава Европарламента. Сегодня депутаты должны проголосовать по резолюции о необходимости постоянной поддержки Украины со стороны ЕС. А уже завтра европарламентариям предстоит определиться по вопросу переизбрания на новый срок главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
На связи со студией Delfi из Страсбурга наша коллега, журналистка Анжела Бубеляк с последними новостями
Начало трансляции в 14.00