Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе - позиции сторон, Латвия без "Дождя" - что думают в Литве?

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В среду в Вильнюсе продолжается забастовка водителей общественного транспорта. Компания “Вильнюсский общественный транспорт” и профсоюз не могут прийти к соглашению по вопросу коллективного договора.

В сегодняшнем эфире позиции сторон представят глава профсоюза "Вильнюсского общественного транспорта" Альгирдас Маркявичюс и Данута Нарбут, глава правления "Вильнюсского общественного транспорта”.

Скандал с “Дождем” продолжается: после лишения его лицензии на вещание в Латвии аналогичное решение приняла и Литва. О причинах такого решения и дальнейшей судьбе российских журналистов в изгнании говорим с главой Союза журналистов Литвы Дайнюсом Радзявичюсом.

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