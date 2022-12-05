Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе и Евгений Киселев о казусе "Дождя"

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Как проходит первый день забастовки водителей общественного транспорта в Вильнюсе, атакована база Ту-95 в России, вступает в силу запрет провоза нефти в Калининградскую область транзитом через Литву. Об этом рассказываем в выпуске новостей.
Гость студии — известный журналист, видеоблогер Евгений Киселев, с которым обсудили скандал, вызванный словами телеведущего "Дождя" о поддержке российской армии, и другие актуальные темы.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Англеина Гудкова, Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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