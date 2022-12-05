Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе и Евгений Киселев о казусе "Дождя"

Гость студии — известный журналист, видеоблогер Евгений Киселев, с которым обсудили скандал, вызванный словами телеведущего "Дождя" о поддержке российской армии, и другие актуальные темы.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Англеина Гудкова, Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00