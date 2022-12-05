aA
Как проходит первый день забастовки водителей общественного транспорта в Вильнюсе, атакована база Ту-95 в России, вступает в силу запрет провоза нефти в Калининградскую область транзитом через Литву. Об этом рассказываем в выпуске новостей.

Гость студии — известный журналист, видеоблогер Евгений Киселев, с которым обсудили скандал, вызванный словами телеведущего "Дождя" о поддержке российской армии, и другие актуальные темы.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Англеина Гудкова, Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: итоги недели с бывшим священником Московского патриархата Владимиром Селявко

После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...

Эфир Delfi: интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом

После выпуска новостей - интервью с министром обороны...

Михаил Шац: стендап уехавших комиков шире, актуальнее, честнее и искреннее

Шоумен Михаил Шац на этой неделе представит в Вильнюсе...

Эфир Delfi: боец "Азова" о плене и обороне Мариуполя и антивоенная конференция в Литве

После выпуска новостей: интервью с российским...

Эфир Delfi: украинцы в литовских семьях, Михаил Шац о юморе во время войны

Жители Киева без света и тепла — история одной семьи в...

Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета

В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...

Эфир Delfi: российские обстрелы Украины в ответ на резолюцию Европарламента

Сразу после выпуска новостей разговор с гостем студии...

TOP новостей

К забастовке присоединилось еще больше водителей: вильнюсцев просят работать из дома

В понедельник в Вильнюсе начинается забастовка...

Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе и Евгений Киселев о казусе "Дождя"

Как проходит первый день забастовки водителей...

Частное пенсионное накопление уходит в минус: есть ли шанс выйти из системы?

Актуальная для многих жителей Литвы головоломка –...

Мэр Вильнюса: приоритет – интересы всех работников общественного транспорта

В Вильнюсе бастуют водители "Вильнюсского...

На забастовку водителей жалуются не все, кое-кто рад свободным дорогам

Забастовка водителей "Вильнюсского общественного...