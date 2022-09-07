Эфир Delfi: Юлия Латынина о зверствах по приказу, и вопрос экономисту - заморозит ли зима инфляцию?

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В выпуске за среду — фрагмент интервью Юлии Латыниной издателю Ekspress Meedia Хансу Луйку и разговор с литовским экономистом Александром Изгородиным об отказе от российских энергоносителей и экономических трудностях предстоящей зимы для разных слоев населения.

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